Calcio, prende il via la campagna di crowdfunding “Casa Fermana”

Fermana al lavoro in vista del delicato derby di Pesaro con la Vis, in programma domenica 18 aprile alle ore 20:30 al “Benelli”. I canarini devono assolutamente riscattare l’opaca prestazione di domenica scorsa, che ha visto la squadra soccombere in casa contro la FeralpiSalò. Ora, come aveva già detto mister Cornacchini a caldo in sala stampa, occorre guardare solo avanti e dimenticare al più presto la gara, concentrandosi sui prossimi match, per portare a casa ancora quei pochi punti che mancano alla salvezza matematica.

La “Casetta Rossa”, attuale sede della “Fermana Calcio”

Intanto, da segnalare l’interessantissima iniziativa ideata dalla società, tramite la campagna di crowdfunding per attuare il progetto “Casa Fermana”. L’idea nasce con l’intento di recuperare somme da donatori volontari, da utilizzare per la “Casetta rossa”, attuale sede della società. In particolare, si sta progettando una riqualificazione della stessa con la costruzione di nuova sede dello store ufficiale e soprattutto, un museo della squadra canarina. A questo proposito, si è svolta una conferenza stampa di presentazione del progetto, dal nome “Casa Fermana”, messa in piedi dalla società proprio nell’anno del centenario. L’importo minimo per la realizzazione del progetto è di € 30.000 ed in base al valore dell’investimento fatto dal singolo, si avrà l’accesso a vari benefit, secondo determinate fasce di investimento.

Queste le parole del presidente Umberto Simoni: «Per noi questa è un’iniziativa importante perché andiamo a completare un lavoro cui teniamo moltissimo. Chiediamo il contributo e la condivisione da parte dei nostri splendidi tifosi che amano questi colori. L’invito è anche ai nostri partners e i nostri sponsor che ci sono sempre vicini e che invitiamo a sostenere questa iniziativa anche in questo periodo non certo semplice per tutti quanti noi».

Entusiasta anche l’assessore allo Sport del Comune di Fermo Alberto Scarfini: «Abbiamo subito accolto con favore questa idea che va a riqualificare completamente un edificio storico per lo sport fermano. Ora è presente la sede ma in passato ha anche ospitato gli spogliatoi e quindi rappresenta moltissimo per l’intero popolo gialloblù. Il recupero della Casetta Rossa fa parte di un cammino di recupero di aree in disuso: con la collaborazione della Fermana il recupero dell’edificio è iniziato da tempo e ci auguriamo continui. Capiamo molto bene il valore promozionale e sociale che ha la Fermana per la nostra città, questo è un ulteriore motivo per sostenere una iniziativa come questa».

Il direttore generale della Fermana Fabio Massimo Conti

Infine, è intervenuto anche il direttore generale gialloblù Fabio Massimo Conti: «Una iniziativa e un progetto al quale lavoriamo da tempo e che abbiamo fortemente voluto proprio nella stagione in cui festeggiamo il centenario. Abbiamo preso spunto proprio dal Pordenone che ha tracciato la strada del crowdfounding. Siamo convinti che sarà importante non solo per la nostra società ma per l’intera comunità di Fermo, perché ogni singolo tifoso può mettere il proprio contributo, il proprio mattoncino: ad ogni fascia di investimento ci saranno dei benefit precisi che saliranno all’aumentare dello stesso. Nessun versamento a fondo perduto ma anche un importante ritorno di immagine con il proprio nome che sarà inciso all’interno del museo. Un’idea che avevamo da tempo, la pandemia l’ha rallentata ma di certo non l’ha fermata. Realizzare uno store e un museo per una realtà di serie C non è assolutamente cosa comune».