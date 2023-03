ASCOLI – Si rilancia il Frosinone, la Reggina rallenta di nuovo e il Genoa si accontenta. Può essere riassunto così il turno infrasettimanale del campionato di Serie B, valido per la 27esima giornata del torneo cadetto, andato in scena tra ieri e martedì. Tanti i risultati a sorpresa che hanno caratterizzato la duegiorni, nonostante i pochi gol segnati, e non sono mancate le emozioni in una competizione che continua ad essere divertente e spumeggiante.

Il quadro

Il Frosinone capolista, dopo la sconfitta rimediata contro il Parma nel turno precedente, espugna Ferrara e batte la Spal per 2-0 grazie ai gol di Lucioni e Caso. Al secondo posto, seppur a undici punti di distacco dalla vetta, resiste il Genoa, che però non va oltre uno scialbo 0-0 sul terreno del Cagliari. Pareggi senza reti anche nelle sfide Palermo-Ternana, Perugia-Como e Cittadella-Brescia. Perde ancora la Reggina, rimontata e sconfitta clamorosamente a Cosenza per 2-1: la squadra di Inzaghi va in vantaggio con Gori nel primo tempo, ma al novantesimo la doppietta di Nasti regala la vittoria ai padroni di casa. Colpaccio del Pisa a Parma: i toscani vincono 1-0 grazie alla rete di Tourè a dieci minuti dal triplice fischio. Con lo stesso punteggio, 1-0 in trasferta, l’Ascoli batte il Modena: per i bianconeri la rete decisiva è siglata dal portoghese Mendes a un quarto d’ora dal termine. Il Bari, poi, batte il Venezia in casa per 1-0, grazie al gol di Bellomo. Infine, successo del Sudtirol per 2-0 a Benevento: firme di Belardinelli e Cissè.

L’Ascoli

Tornando all’Ascoli, per il Picchio la vittoria di Modena vale moltissimo. Una grande prestazione, quella offerta dai bianconeri, che si avvicinano alla zona playoff, ora distante solo un punto, e si allontanano dalla zona playout. Per mister Breda, da quando è arrivato al posto di Bucchi, addirittura tre vittorie e un pareggio: ma il dato che fa riflettere è che nelle ultime quattro giornate l’Ascoli non ha subito nemmeno un gol. Questo il commento del tecnico bianconero dopo il successo di ieri sera: «Il Modena è partito meglio di noi nel primo quarto d’ora, strada facendo siamo venuti fuori e, soprattutto nella ripresa, abbiamo giocato una partita importante, alzando il baricentro. Non era semplice contro un Modena che ha un’identità ben precisa. Non siamo stati bravi nelle ripartenze e nei minuti successivi all’infortunio dell’arbitro, ma c’è sempre stata da parte dei ragazzi la voglia di portare a casa il risultato e questo è un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita».

La classifica

Questa, infine, la classifica del campionato di Serie B aggiornata dopo la 27esima giornata: Frosinone 58; Genoa 47; Bari 46; Sudtirol 44; Reggina 42; Pisa 41; Cagliari 38; Parma, Palermo 37; Ascoli 36; Modena, Ternana 35; Cittadella 34; Como 32; Perugia 30; Venezia 29; Benevento 27; Brescia, Cosenza 26; Spal 25.