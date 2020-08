Calcio, doppio colpo Vis Pesaro con Gelonese e Marchi

Prime mosse di calciomercato con l'arrivo del centrocampista ex Samb e del bomber Ettore Marchi, che vanta 87 gol in 333 partite giocate in carriera, di cui 32 in 137 presenze in Serie B

PESARO – La Vis Pesaro aggiunge forze fresche e giovani al suo centrocampo. Luca Gelonese è ufficialmente un nuovo giocatore della società biancorossa dopo qualche giorno dall’essersi svincolato dalla Sambenedettese. Nonostante la giovane età, infatti è un classe 1995, Gelonese ha già collezionato 121 presenze in Serie C tra Samb e Ancona, e continua a dimostrare il suo affetto verso il territorio marchigiano nonostante lui sia nativo della capitale.

«Sono molto contento di essere qui – ha detto come prime parole Gelonese che con la Vis ha firmato un contratto triennale – Ho visto un progetto ambizioso in cui credo molto. La società e il mister mi hanno cercato con insistenza, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo tutte le carte in regola per fare un campionato di livello».

All’ufficialità di Gelonese ha fatto seguito anche quella, seppur già confermata da settimane, di Ettore Marchi. Quasi due settimane di attesa da quella fumata bianca anticipata dalla società, alla quale andava solo aggiunta la firma sul contratto. Il nuovo attaccante biancorosso porterà alla Vis talento e grande esperienza. Marchi spegnerà le 35 candeline il 6 novembre, e vanta 87 gol in 333 partite giocate in carriera, di cui 32 in 137 presenze in Serie B.