Calcio, per la Fermana buon test nella prima amichevole a Sarnano con la Salernitana

Prima uscita stagionale ieri a Sarnano (Mc), per la Fermana di Antonioli, in un test vero contro la Salernitana di mister Castori, nella prossima stagione impegnata ancora in serie B.

La gara, conclusasi con il risultato di 1-1, con l’autorete del fermano Scrosta e il pareggio di Maistrello, ha visto una buona Fermana che ha giocato a testa alta contro una formazione comunque di categoria superiore.

Mister Antonioli ha avuto così l’occasione di vedere l’intera rosa per la prima volta in campo, e di valutare le prestazioni dei nuovi arrivati, soprattutto quella dei tanti under che sono andati a rinfoltire una rosa ancora da completare. La società, infatti, è ancora in cerca di qualche importante tassello per completare l’organico, così da presentare nel migliore dei modi la Fermana ai nastri di partenza di un torneo che si preannuncia ancora una volta difficilissimo.

Questo il tabellino:

SALERNITANA-FERMANA 1-1

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Veseli; Casasola, Maistro (43’ Iannoni), Di Tacchio, Cicerelli, Lopez; Gondo, Giannetti. All. Castori

Suentrati: Guerrieri, Karo, Guzzo Curcio, Iannoni, Del Regno, Galeotafiore, Kalombo, Iannone.

FERMANA 1^ TEMPO(3-5-2): Ginestra; Esposito, Comotto, Scrosta; Iotti, Gomez, Isacco, Ruci, Sperotto; Nepi, Cognigni

FERMANA 2^ TEMPO (3-5-2): Ginestra (16’ st Tantalocchi, 40’ st Fatone), Aliffi, Manetta, Esposito; Clemente, Urbinati, Isacco, Ruci, Mordini; Cremona, Maistrello

ARBITRO: Sacchi di Macerata

RETI: 9’ Scrosta (autogol), 43’ st Maistrello

NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti Esposito, Manetta

Il mister della Fermana Mauro Antonioli durante il test di Sarnano

Queste le prime impressioni del tecnico Mauro Antonioli a fine gara: «Sono contento della prestazione dei ragazzi, ho visto provare le cose che facciamo in allenamento e soprattutto ho rivisto tanto entusiasmo e tanta voglia di tornare in campo. Abbiamo sempre cercato di giocare la palla, abbiamo avuto le nostre occasioni, concedendo poco alla Salernitana. Credo che alla fine il pareggio sia meritato. Pareggiare comunque con una squadra di categoria superiore credo faccia sempre piacere ed aiuta i ragazzi nella loro autostima e nella convinzione nell’andare avanti con questo progetto che abbiamo intrapreso da un po’ di tempo. La nota più positiva di questo periodo è la fiducia della squadra in quello che si fa tutti i giorni. Abbiamo iniziato già con carichi di lavoro maggiori ed ho visto comunque una squadra brillante a livello fisico, alla pari con una squadra di un’altra categoria. Devo fare quindi i complimenti ai ragazzi, anche se è chiaro che ci mancano ancora delle situazioni, qualche giocatore, ma la società lo sa, però le basi per poter far bene ci sono già, sperando che la società ci metta a disposizione qualche arma in più da poterci giocare in un campionato che sarà ancora difficilissimo. Un bel segnale è arrivato anche dai tantissimi under schierati. Tutti hanno fatto vedere buone cose in campo».