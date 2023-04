Calcio, penultimo turno con Ancona e Fermana in casa

ANCONA – Centottanta minuti più recuperi alla fine della stagione regolare di serie C, per la 37esima giornata di campionato nel girone B domani, sabato 15 aprile, le quattro marchigiane scendono in campo all’inseguimento dei rispettivi obiettivi (si gioca in contemporanea, tutte alle 17.30): in casa l’Ancona affronta il Rimini e la Fermana si misura con il Pontedera, in trasferta la Recanatese è attesa a Chiavari dalla Virtus Entella e la Vis Pesaro scende in campo a Cesena. L’Ancona del nuovo tecnico Marco Donadel, che in settimana ha sostituito Gianluca Colavitto, misura le sue ambizioni di sesto posto contro un Rimini che non sta attraversando un grande momento. E’ lo stesso per gli anconetani che, però, dopo la batosta di Alessandria hanno trovato un possibile stimolo per cambiare marcia proprio dall’arrivo in panchina del giovane tecnico ex centrocampista di tante partite in serie A soprattutto con la Fiorentina. Nuovi stimoli per riprendere il percorso positivo e cercare di migliorare la posizione in classifica in vista dei playoff. La Fermana scende in campo al Recchioni contro il Pontedera guardando anche al risultato di Ancona, perché i canarini sono a tre lunghezze dal Rimini decimo in classifica, e, dunque, ancora in corsa per i playoff. La sconfitta di Reggio Emilia non ha intaccato l’ottimismo della squadra che contro il Pontedera, sesto, può misurare le sue ambizioni di gloria oppure metterle nel cassetto in vista della prossima stagione.

Anche perché in corsa per i playoff, all’undicesimo posto a quota 43 insieme alla Fermana, c’è anche la Recanatese, attesa dal confronto improbo di Chiavari contro la Virtus Entella ancora in corsa per il primo posto del girone. Per la squadra di Pagliari una missione difficilissima, ma due settimane fa Sbaffo e compagni hanno fermato sull’1-1 la capolista Reggiana, dunque nulla è impossibile. La classifica in alto, peraltro, è assolutamente fluida, con la Reggiana a 77 punti, la Virtus Entella a 75 e il Cesena a 73, dunque la partita più difficile potrebbe essere proprio quella della Vis Pesaro, in cerca di punti salvezza a Cesena contro i bianconeri romagnoli che, teoricamente, possono ancora arrivare primi. I pesaresi puntano soprattutto a mantenere l’attuale posizione playout davanti ad Alessandria e San Donato Tavarnelle, ma l’aggancio alla Torres è ancora una possibilità concreta e, tra l’altro, in caso di arrivo alla pari con i sardi, la Vis Pesaro avrebbe il vantaggio degli scontri diretti. Prossimo turno domenica 23 aprile con le squadre tutte in campo alle ore 14.30.