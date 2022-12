Calcio: le partite delle marchigiane nella 17° giornata

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 17° giornata. Ecco le partite in programma

Torna in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 17° giornata fissato per sabato 3 dicembre 2022.

Le marchigiane scenderanno nuovamente in campo in due orari diversi, con la sola Ancona sul rettangolo verde alle 14.30 e Recanatese, Vis Pesaro e Fermana alle 17.30.

L’Ancona sarà impegnata al Del Conero contro un’Alessandria che arriva da due pareggi consecutivi, contro Fiorenzuola ed Olbia. Un’occasione per ripartire per l’Ancona che dopo il roboante successo a Cesena ha pareggiato in casa senza brillare contro la Torres e perso 2-0 sul campo della Carrarese.

Alle 17.30 Fermana-Reggiana, con i gialloblu reduci da due successi consecutivi attesi da una delle big del Girone B, che arriva da sette risultati utili consecutivi. Stesso orario per Imolese-Vis Pesaro e Olbia-Recanatese, due gare sulla carta abbordabili e dall’importanza capitale, giocando le due marchigiane contro dirette concorrenti per evitare la retrocessione ed i play-out.

Sugli altri campi: Aquila Montevarchi-Pontedera, Carrarese-Torres, Fiorenzuola-Rimini, Gubbio-Siena, Cesena-San Donato Tavarnelle e Virtus Entella-Lucchese.