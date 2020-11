Calcio, nuovo arrivo in casa Vis Pesaro. Ufficiale Di Paola

PESARO- La Vis Pesaro punta su Manuel Di Paola per dare qualità al suo centrocampo. Si stava allenando da ormai una settimana con la squadra biancorossa e, dopo una settimana “in prova”, la società ha deciso di tesserarlo e metterlo sotto contratto fino a giugno 2021.

Dopo l’esperienza in Serie B con l’Entella nel 2018 dove colleziona 25 presenze, l’anno successivo scende di categoria e approda al Monza. Le poche presenze con i brianzoli lo portano all’approdo nella stagione 19/20 alla Virtus Verona dove però ad ottobre si rompe il crociato e vede concludersi anzi tempo la sua stagione. Ora una nuova esperienza a Pesaro per rilanciarsi e per dare qualità al centrocampo vissino in questo prosieguo di stagione.

«Ci tengo a ringraziare la società, il mister e i compagni. Fin dal primo giorno mi hanno accolto benissimo. – queste le prime parole di Manuel Di Paola dopo la firma del contratto – I primi giorni sono stati molto intensi, ho riassaporato l’odore del campo e degli spogliatoi. Quando ti rompi il ginocchio hai una voglia matta di tornare sul prato verde e stare a casa è brutto. Darò il massimo, sono carico. Se lavoriamo con questa intensità e voglia, ci toglieremo delle soddisfazioni. Sono a completa disposizione del mister e darò tutto a prescindere dal ruolo”.