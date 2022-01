Calcio, nell’Ascoli sei positivi al covid: ma allenamenti regolari

ASCOLI- Sei positivi al covid nel gruppo squadra dell’Ascoli Calcio. Lo ha reso noto oggi la società bianconera. I test sui calciatori sono stati eseguiti individualmente, senza contatti fra tesserati, per questo la formazione non entrerà in bolla e proseguirà regolarmente gli allenamenti. Ora i sei positivi sono in isolamento fiduciario, mentre per il resto del gruppo sono scattate le procedure previste dai protocolli sanitari e dalla Federazione calcio.

Ripresa della preparazione

Oggi pomeriggio intanto i bianconeri hanno ripreso la preparazione al Picchio Village in vista della gara con la Ternana in programma venerdì 14 gennaio allo stadio “Liberati” per la 19esima giornata del campionato di Serie B. Domani poi, è in programma un’altra seduta di allenamento. Nel match del 14 gennaio non scenderanno sicuramente in campo gli squalificati Eric Botteghin, Federico Dionisi e Mirko Eramo. Un problema serio per mister Sottil, soprattutto per l’assenza di una pedina importante per l’attacco come Dionisi, sempre tra i migliori dei suoi. L’Ascoli è al decimo posto nella classifica di serie B, con 26 punti in totale.

Terza dose per la Ternana

Da segnalare che anche la Ternana ha da affrontare il nodo covid. E proprio oggi pomeriggio staff e calciatori del club rossoverde umbro si sono sottoposti alla somministrazione della terza dose del vaccino anti SARS-COV-2, mentre un primo gruppo di tecnici e calciatori ha ricevuto la dose “booster” lo scorso 30 Dicembre.

Non è chiaro al momento se la partita tra Ascoli e Ternana, già rinviata lo scorso 26 dicembre a causa dell’aumento di casi covid, si giocherà regolarmente.