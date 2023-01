Calcio: nella domenica di Serie C una vittoria, due pareggi ed un rinvio

I risultati della 23º giornata del Girone B della Serie C: vince l'Ancona a Gubbio, due pari per Recanatese e Fermana e rinvio per la Vis Pesaro

Arrivano tre risultati utili per le marchigiane nella 23° giornata del Girone B di Serie C di calcio: l’Ancona compie il colpaccio e batte in trasferta il Gubbio, Fermana e Recanatese strappano un punto rispettivamente contro Cesena e San Donato Tavarnelle e la Vis Pesaro vede la sua gara contro il Pontedera rinviata causa neve.

L’Ancona è quella più soddisfatta del weekend, perché con un gol di Petrella al 22′ del primo tempo espugna Gubbio e conquista tre punti importantissimi in zone alte della classifica arrivando a quota 41, scavalcando proprio gli eugubini.

La Fermana continua a giocare bene e grazie a Fischnaller ad inizio ripresa riacciuffa sull’1-1 il Cesena che era andato in vantaggio con De Rose all’8′ del primo tempo. Un ottimo punto sul campo della seconda forza del Girone B, dietro soltanto alla Reggiana.

La Recanatese invece non va oltre l’1-1 contro il San Donato Tavarnelle, per quello che poteva essere un match che, in caso di successo, avrebbe messo più punti cuscinetto tra i giallorossi e la zona play-out. Rimane comunque una buona prestazione ed il gol di Sbaffo (43′ pt), che risponde a Bianchi (21′ pt).

La Vis Pesaro invece non è scesa in campo a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. Gara contro il Pontedera rinviata.

Sugli altri campi: Aquila Montevarchi-Siena 1-2, Imolese-Torres 0-1, Olbia-Rimini 1-1, Reggiana-Alessandria 3-2, Lucchese-Fiorenzuola 0-1, Virtus Entella-Carrarese 4-0.