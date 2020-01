Tolentino, arrivano Giachetta e Olivieri

TOLENTINO – Un doppio innesto per dare slancio alla corsa salvezza e tenere a distanza la zona playout. È quello effettuato sul mercato dal Tolentino che, reduce dal sesto risultato utile del suo cammino centrato con il Fiuggi (1-1), si proietta verso la trasferta a Campobasso di domenica 19 gennaio.

La società cremisi annuncia di aver messo a disposizione del tecnico Mosconi il portiere Saverio Giachetta, classe 1998, e il centrocampista Nikola Olivieri, classe 1987.

Giachetta, sanseverinate, la prima parte di stagione l’aveva trascorsa al Porto Sant’Elpidio. A Tolentino il giovane portiere aveva giocato nella stagione 2015-16, per poi passare per la Primavera del Pescara e, in D, le esperienze con Pianese e Pineto. Con il Porto Sant’Elpidio, Giachetta era sceso in campo nel derby di andata contro il Tolentino giocato al Della Vittoria: finì 2-1 per i padroni di casa. Olivieri viene da una prima parte di stagione al Tuttocuoio, sempre in D. In precedenza per lui due buone stagioni con la casacca della Recanatese, e prima ancora in D le esperienze con Sanremese, Imolese, Grosseto e Sestri Levante, in Eccellenza con Montegiorgio, Vigevano e Maceratese e ancora più indietro in C fra Casale, Cosenza, Sambenedettese, Pescara e Fermana.

Domenica impegnativo viaggio in casa del Campobasso: i molisani nell’ultimo turno hanno strapazzato a domicilio con la tripletta di Cogliati la capolista San Nicolò Notaresco e hanno così infilato l’undicesimo risultato utile consecutivo.