Calcio mercato serie D: Pierfederici al Fano, rabbia Samb per Giampaolo

Ore calde nel girone F di serie D per le operazioni di calcio mercato. La novità dell’ultima ora riguarda l’Alma Fano, che ufficializza Gianmarco Pierfederici, esterno offensivo classe ’96, con esperienze in serie D a San Marino, Jesina, Tolentino, Vastogirardi e in Lega Pro con Rimini e Monopoli. Ufficiale anche la partenza dell’attaccante Tenkorang (capocannoniere della squadra con 6 reti) che lascia la maglia granata per indossare quella amaranto del Livorno. Una perdita pesante per la squadra di Cornacchini, che rischia anche di salutare Padovani e Gonzales.

Clamoroso colpo di scena al Riviera delle Palme: salta l’arrivo alla Samb di Daniel Giampaolo, che firma a sorpresa con l’Ancona. L’attaccante abruzzese doveva arrivare oggi alla corte di mister Lauro (che lo aveva già allenato ai tempi del Castelfidardo) dopo la risoluzione del contratto con la Recanatese, ma l’accordo è saltato dopo l’interessamento dei biancorossi. Durissima la reazione della società rivierasca affidata ad un comunicato stampa che riportiamo integralmente:

“La 𝑼.𝑺. 𝑺𝒂𝒎𝒃𝒆𝒏𝒆𝒅𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔𝒆 esprime tutto il proprio dissenso per il comportamento altamente scorretto del calciatore 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑮𝒊𝒂𝒎𝒑𝒂𝒐𝒍𝒐 e del suo agente 𝑮𝒊𝒂𝒏𝒇𝒓𝒂𝒏𝒄𝒐 𝑪𝒊𝒄𝒄𝒉𝒆𝒕𝒕𝒊, che vanno contro ogni principio di rispetto e lealtà sportiva da sempre incarnato dalla nostra società: infatti, dopo aver raggiunto da giorni l’intesa totale tra le parti e aver insieme concordato anche altri dettagli importanti come numero di maglia (già stampata) ed alloggio, il calciatore in questione dalla serata di ieri non ha più risposto alle chiamate dei dirigenti rossoblù accordandosi contemporaneamente con un altro club senza effettuare la minima comunicazione.

Un atteggiamento davvero indecoroso nei confronti della Samb e dell’intera città, segnale chiaro di una mentalità che non può sposarsi affatto con quella rossoblù: serietà e valori morali restano per tutti noi aspetti principali, che sono venuti meno in poche ore da parte di personaggi dai quali la nostra società è ben felice di prendere definitivamente le distanze nel presente e nel futuro.

Pertanto, il presidente 𝑽𝒊𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝑴𝒂𝒔𝒔𝒊 sentendosi usato per una tale scorrettezza si riserva di contattare il suo avvocato di diritto sportivo Carlo Rombolà in quanto vige una responsabilità pre-contrattuale”.

I rossoblù sono ora alla ricerca di un jolly d’attacco in grado di occupare la casella lasciata libera da Alessandro, sceso in Eccellenza al Rieti. Nel frattempo al Riviera delle Palme sono stati ufficializzati due nuovi centrocampisti offensivi come Luca Senigagliesi (svincolato dalla Recanatese) e Francesco Bontà (in uscita dal Gubbio). Entrambi provenienti dalla serie C, entrambi pronti a fare il loro esordio domenica. Il mercato rossoblù porterà rinforzi anche nel pacchetto under, con gli imminenti arrivi di Sciarra (difensore classe 2005) e Mbaye (centrocampista classe 2004), in attesa che si sblocchi il tesseramento del russo Tsechoev.

Colpo grosso di mercato anche per la Vigor Senigallia, che si è assicurata il centrocampista classe ‘90 Marco Romizi. Playmaker o mezz’ala all’occorrenza, porta con sé a Senigallia un curriculum di altissimo livello: diverse presenze in Nazionale azzurra con le giovanili dall’Under 17 fino all’Under 21, poi 12 anni di professionismo dagli inizi in C1 con la Reggiana (oltre 40 presenze in due anni), sino ai 6 anni consecutivi con la maglia del Bari in Serie B (quasi 150 presenze in 6 campionati cadetti), passando per 4 stagioni in Serie C (con Vicenza, Albinoleffe, Picerno e Bisceglie).