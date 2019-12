Calcio, c’è Selvaggio per la Jesina

Centrocampista, 23 anni, arriva dalle esperienze in stagione fra Torres, serie D, e Civitavecchia, Eccellenza laziale, e prima ancora dalla finale di Coppa Italia di D con il Messina. «La società è al lavoro per un nuovo attaccante»

JESI – La Jesina comunica di aver tesserato il giocatore Andrea Selvaggio. «Ventitrè anni di Roma, centrocampista – fa sapere la società leoncella – Selvaggio ha giocato a Civitavecchia questa prima parte della stagione, vantando un curriculum che lo ha visto protagonista sia in serie C con il Racing Roma che nella serie A dell’Albania con la formazione del Partizani. La scorsa stagione ha vestito la maglia del Messina, disputando anche la finale di Coppa Italia di serie D, poi persa con il Matelica».

Quest’anno, il centrocampista uscito dal vivaio della Roma aveva trascorso il primissimo spicchio della stagione alla Torres, in serie D, prima di trasferirsi in Eccellenza laziale. Selvaggio è già a disposizione di mister Trillini per la prossima partita dei leoncelli, sabato prossimo 21 dicembre a Civitanova contro la Sangiustese.

«La società è al lavoro per completare la rosa mettendo a disposizione dell’allenatore almeno un nuovo attaccante di categoria» aggiunge il sodalizio di viale Cavallotti. Per la sfida alla Sangiustese degli ex Zannini e Cossu, quest’ultimo direttore generale dei rossoblù calzaturieri, la Jesina sarà priva dello squalificato difensore De Lucia.

