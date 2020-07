Calciomercato: Jesina, torna l’esterno Sampaolesi

JESI – «La Jesina Calcio comunica l’ingaggio di Massimiliano Sampaolesi, classe 92, la scorsa stagione al Castelfidardo. Giocatore che unisce alle qualità tecniche anche corsa ed esperienza». Così il direttore generale e sportivo della società leoncella, Gianfranco Amici.

Massimiliano Sampaolesi alla Jesina

Sampaolesi è un terzo ritorno dopo quelli di Diego Rossini e Alessandro Cameruccio. E dopo le conferme dei baby di casa Anconetani, Barchiesi e Lucarini.

Sampaolesi, esterno di qualità sia difensivo che più avanzato, alla Jesina era stato con quindici presenze in D nella prima parte della stagione 2015-16, allenatore Yuri Bugari, per poi tornare in Eccellenza alla Biagio Nazzaro, dalla quale era arrivato, in cerca di maggiore impiego.

Nelle ultime stagioni il giocatore ha vestito, in Eccellenza, le maglie di Camerano e Castelfidardo ma nei suoi precedenti calcistici ci sono anche le esperienze da professionista in C2 fra Alessandria e Forlì.