Il Marina torna in campo dopo il Covid, ma l’Urbino ha la meglio: 1-0 in terra ducale

Basta il gol di Dalla Bona per piegare gli adriatici che, tra squalifiche, infortuni e virus, non hanno potuto contare su parecchi effettivi

URBINO – Un Marina combattivo non riesce a portare via punti da Urbino. La squadra di Nico Mariani, dopo aver superato le due settimane più difficili dell’anno causa Covid (saltate le partite con Jesina e Biagio Nazzaro, ndr), torna in campo con il piglio giusto ma le assenze (non solo per il virus, ma anche squalifiche e infortuni) si fanno sentire. Ai ducali basta il gol di Dalla Bona, dopo un quarto d’ora di gara, ben servito da Tamagnini.

Nella prima parte di match è un monologo degli uomini di Ceccarini, pericolosi con Calvaresi, Nisi e De Angelis. Gli attacchi di Costantini e compagni non pungono e anche nella ripresa ci vuole un grande salvataggio sulla linea di Simone per tenere fermo il risultato sull’1-0. Così, nell’ultima parte, Canulli si costruisce due palle gol ma non riesce a trovare la via della rete.

Finisce così, dunque, per i locali, che trovano altri tre punti che permettono una graduale risalita della classifica. Il Marina, dal punto di vista del risultato, si congeda nel peggiore dei modi dal 2021. Anno nel quale, tuttavia, ha fatto la voce grossa e si è issato fino a ridosso delle prime posizioni della graduatoria. Ora, con due gare da recuperare causa Covid e un ultimo periodo poco soddisfacente, è scivolato a metà. Il 2022 dovrà coincidere con la ripartenza.

Tabellino Urbino-Marina 1-0 (1-0 pt)

URBINO: Fiorelli, Nisi, Tamagnini, Dalla Bona, Giunchetti, Giovane, Morani, Saine (85’ Fontana), Mainardi (70’ Renzi), De Angelis (75’ Mattioli), Calvaresi. All. Ceccarini

MARINA: Castelletti, Cammarino (82’ Catalani), Maiorano, Canulli, Morazzini (75’ Trabelsi), Medici, Loberti (46’ Simone), Pesaresi, Barchiesi, Costantini, Frulla (61’ Piermattei). All. Mariani

ARBITRO: Bini di Macerata

RETI: 17’ Dalla Bona