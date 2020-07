Marina, i gol di Nicola Gabrielli sono più di una scommessa

MARINA DI MONTEMARCIANO- Nicola Gabrielli sarà un giocatore del Marina. L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri, mercoledì 8 luglio, con la società biancoazzurra che si assicura così uno dei migliori profili giovani sulla piazza. Attaccante classe ’98, Gabrielli è cresciuto nella Castelfrettese prima delle esperienze con Cral Palombina e Fano in ambito giovanile. Nell’ultima stagione ha indossato ancora la maglia della formazione di Castelferretti, trascinandola alla promozione in Prima categoria con 26 reti realizzate prima della sospensione per il Coronavirus.

Il presidente del Marina Sandro Santini si è assicurato un calciatore preziosissimo sia per il presente che per il futuro. Molti addetti ai lavori dipingono Gabrielli come un giocatore in rampa di lancio, in attesa della giusta occasione che in questo caso è arrivata.

La prossima Eccellenza 2020-2021 si preannuncia ostica e ricca di formazioni iper-competitive. Se non dovesse essere Serie D, l’Anconitana partirà senz’altro con l’appellativo di favorita ma anche realtà come Jesina e Biagio Nazzaro Chiaravalle vanno tenute in considerazione.

Biagio Nazzaro Chiaravalle che, nei giorni scorsi, si è assicurata il bomber Pierandrei e il centrale Marini, punti di forza assoluti nell’ultima stagione del Marina sotto la guida tecnica di Nico Mariani.