Serie D, domani l’anticipo Fano-Porto d’Ascoli

Il weekend di serie D si apre domani (sabato 4 Febbraio) alle ore 14.30 con il derby tra A.J. Fano e Porto d’Ascoli. Gara anticipata per la concomitanza con l’evento del Carnevale che si terrà domenica. Biglietti acquistabili presso i rivenditori autorizzati (Bar Giolla, Prodi Sport e Polvere di caffè) o direttamente al botteghino dello stadio, aperto dalle 12.30 alle 14.30 (prezzo di 10 euro per il settore ospiti, gratis per gli Under 14).

Partita importante per entrambe le squadre in chiave play-off, dopo le rispettive sconfitte di una settimana fa contro Trastevere e Termoli. Il Fano (a quota 29 in classifica) con una vittoria può scavalcare gli “orange” (a quota 31), che hanno però ancora una partita da recuperare contro la Vastese. All’andata finì 2-0 per il Porto, con gol di Spagna e Fall. Intanto in settimana la società granata ha ceduto al Monza il difensore classe 2005 Alessandro Mancini, su cui aveva messo gli occhi anche la Lazio. Un giovanissimo lanciato tra i titolari da mister Mosconi, in un Fano che guida non a caso la classifica dei “Giovani D Valore”.



Sfida al vertice per la Vigor Senigallia, seconda in classifica, che domenica (ore 15) affronta in casa la capolista Pineto. Gli abruzzesi guidano il girone con 9 punti di vantaggio sulla squadra di Clementi e puntano a vincere il campionato. Per la Vigor, neo promossa, sarà un’altra domenica di grande calcio in una stagione fin qui da incorniciare. “Bisogna pensare una partita alla volta – ha spiegato Magi Galluzzi presentando la sfida -. Siamo pronti a dare il massimo in campo e a vincere per i nostri tifosi”.



Partita delicata anche per la Samb, alle prese con le solite turbolenze societarie. La squadra rossoblù affronta in casa il Team Nuova Florida, in un Riviera delle Palme ormai stregato (solo 7 punti in 10 gare casalinghe) e ovviamente ostile al patron Renzi. Intanto la sessione di calciomercato ha portato diversi addii e l’arrivo last minute del nuovo portiere Francesco Marone, classe 1999, ex Messina e Mantova. La squadra di Manoni proverà ad isolarsi dalle voci extracalcistiche (rimborsi non pagati e giocatori pronti ad un’azione legale) per interrompere una serie negativa di quattro sconfitte consecutive.

C’è bisogno di punti per allontanare lo spettro dei play-out. Stesso obiettivo anche per il Montegiorgio, impegnato in casa nello spareggio salvezza contro il Notaresco, reduce proprio dal successo di domenica scorsa contro la Samb. La squadra di Baldassarri, dopo l’exploit di Chieti, ha piazzato un bel colpo di mercato ingaggiando l’attaccante classe 2000 Mattia D’Agostino, proveniente dall’Apollon Larisas, squadra greca che milita nella Super League 2. Cresciuto nel vivaio dell’Ascoli, con cui ha esordito anche in Serie B, D’Agostino in passato ha militato in Lega Pro con le casacche di Olbia e Monopoli.

Infine il Tolentino cerca l’impresa in trasferta contro il Vastogirardi, in un match chiave per coltivare le residue speranze di salvezza.