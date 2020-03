Lelli: «Chi non ha motivazioni non farà parte dell’Anconitana»

Il tecnico dei biancorossi ha commentato la possibilità di tornare in campo a maggio come vociferato dai vertici della Lnd e ha anche rivolto lo sguardo al lavoro dei suoi calciatori in questi giorni

ANCONA- La sosta per l’emergenza Coronavirus. La possibile ripresa. Il finale di questo campionato di Eccellenza marchigiana. L‘allenatore dell’Anconitana Marco Lelli ha parlato delle ultime dichiarazioni da parte dei vertici federali che parlano di un possibile ritorno in campo a maggio delle formazioni dilettantistiche: «Credo che prima bisogni tutelare le persone e poi saremo pronti a fare ciò che ci chiederanno. Se ci diranno di giocare, chiaramente in sicurezza, giocheremo. Siamo in attesa, come tutte le altre squadre, di quello che sarà e speriamo tutti che venga debellato il virus».

Poi un focus sulla squadra: «Abbiamo lasciato dei programmi individuali ai calciatori per il mantenimento della forma. Chiaro che il campo è un’altra cosa e determinerà le varie situazioni. Calo delle motivazioni? Chi non ha motivazioni non farà parte della rosa dell’Anconitana».