Calcio: si conclude il connubio con Matelica, nasce l’Us Ancona

«La squadra si chiamerà Us Ancona». A darne notizia il presidente onorario Mauro Canil durante la festa per i trent’anni della prima storica promozione in A. «Stamattina (ieri per chi legge, ndr), il club ha depositato all’attenzione del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e al Presidente della Figc Gabriele Gravina, tutta la documentazione necessaria per effettuare il cambio nome e il cambio sede». Parole chiare, ben scandite, approvate con soddisfazione dai tifosi. Gli stessi che un anno fa chiesero delle garanzie a riguardo, prima sul logo e poi sulla modifica del nome. Promesse mantenute, tutte. Sul palco, ad affiancare Canil, il segretario della C, Emanuele Paolucci che ha confermato di aver ricevuto le carte che servivano per procedere. È terminato il connubio con Matelica, una cittadina a cui tutti gli anconetani dovranno essere sempre riconoscenti. Includendo chiaramente Canil e tutti suoi collaboratori che hanno scelto di trasferirsi alle pendici del Conero per proseguire l’attività calcistica. Partita nel 2010 dai dilettanti e sfociata poi nel professionismo.