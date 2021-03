Calcio LegaPro, Fermana pareggio amaro: la Triestina recupera il doppio svantaggio e strappa un punto

La Fermana era attesa da un pronto riscatto, dopo la prova incolore di sabato scorso (13 marzo) ad Arezzo, in cui era stata battuta di misura dagli amaranto di Stellone.

In una gara in cui non sono mancati di certo i colpi di sciena, con una Fermana priva di uomini chiave come Boateng, Bonetto e Cognigni, sembrava andare tutto per il verso giusto con il doppio vantaggio. Gli uomini di Cornacchini però hanno dovuto fare i conti con una Triestina che ci ha creduto fino all’ultimo, riuscendo a portare a casa, alla fine, 1 punto meritato.

Padroni di casa subito in vantaggio già al 2’ con Urbinati, che ha sfruttato un cross dalla destra di Iotti, vinto un rimpallo ed insaccato. Triestina è andata poi vicinissima al pareggio con una conclusione di Calvano che si è stampata sulla traversa. Proprio sullo scadere del primo tempo, la Fermana ha trovato il raddoppio che è sembrato chiudere la gara. L’ottimo Cais ha imbeccato sul secondo palo Neglia che ha realizzato la sua decima rete stagionale. Nella ripresa la Triestina è entrata ancora più determinata, decisa a giocarsi il tutto per tutto, anche grazie ai nuovi cambi effettuati da mister Pillon. Gli alabardati, infatti, hanno ridotto prima le distanze con un colpo di testa di Gomez al 72’, poi pareggiato con Sarno all’82’ che ha crossato al centro, ma la palla nella mischia in area, non è stata toccata da nessuno, finendo direttamente in rete.

Un pari che va stretto alla Fermana per come si era chiuso il primo tempo, ma va dato merito agli uomini di Pillon di aver rimesso in piedi una gara già segnata. Per la Fermana comunque, un buon punto contro una delle grandi che fa riprendere il cammino perduto ad Arezzo.

L’attaccante Neglia, giunto al suo 10° gol stagionale

Questo il tabellino della gara:

FERMANA-TRIESTINA 2-2

FERMANA (4-4-2): Ginestra; Rossoni, Manetta, Mosti, Mordini; Iotti (29’ st Fabris), Urbinati, Graziano, Neglia (40’ st Cremona); D’Anna (40’ st Palmieri), Cais (21’ st Sperotto). All.Cornacchini

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Tartaglia (16’ st Lepore), Ligi, Capela, Lopez; Rizzo (7’ st Procaccio, 16’ st Mensah), Giorico, Calvano; Sarno; Granoche (7’ st Gomez), Litteri. All. Pillon

ARBITRO: Federico Longo di Paola

RETI: 2’ Urbinati, 43’ Neglia, 72’ Gomez, 82’ Sarno

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti Ligi, D’Anna, Graziano, Mordini. Recupero 1’ + 6′

Il tecnico Cornacchini in sala stampa al termine della gara

Mister Giovanni Cornacchini commenta così la gara del “Recchioni”: «È un ottimo punto, la Triestina ha messo in campo forze fresche che ci hanno dato fastidio, è una squadra costruita per poter fare un torneo di alta classifica, l’ha dimostrato. Noi, nonostante le nostre vicissitudini e le nostre problematiche, siamo riusciti a fare una partita importante. È chiaro che speravamo in una vittoria per come si era messa la gara, ma ritengo che alla fine il pareggio sia giusto. Sono molto felice e molto contento per come si è comportata la squadra sino ad ora, a prescindere da qualche punto perso per strada. È un gruppo che lavora da squadra, non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo dare intensità al nostro tipo di calcio».