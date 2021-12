Calcio LegaPro, per la Fermana ottimo pareggio con l’Entella: Cognigni risponde al ligure Merkaj

La gara con casalinga con la Virtus Entella era vista con serenità alla vigilia, come affermato dal tecnico della Fermana Riolfo, anche se i gialloblù erano ben coscienti dell’importanza del match contro una formazione, appena retrocessa dalla B, partita a rilento ma negli ultimi tempi risalita notevolmente, accorciando le distanze dalle prime della classe.

Gara che inizia con gli ospiti che mostrano una manovra più fluida, grazie anche alla loro grande qualità. Il match si sblocca subito già al 10’, con la Virtus che passa in vantaggio con Merkaj, bravo ad approfittare di un errore difensivo della difesa gialloblù. Il giocatore biancoceleste è poi bravo a superare Rossoni ed a battere l’incolpevole Ginestra. L’Entella continua a spingere andando vicinissima al raddoppio con Capello, sul quale è bravo Ginestra a salvarsi in calcio d’angolo. La Fermana cerca di riprendere la gara ed al 35’ arriva l’altro episodio decisivo. È l’attaccante canarino Cognigni ad infilarsi nell’area ligure ed a subire fallo. Rigore ineccepibile che lo stesso attaccante trasforma. Nella ripresa, è sempre l’Entella a rendersi pericolosa prima dalla distanza, poi con Cleur, sul quale è ancora provvidenziale Ginestra. La Fermana cerca di trovare degli spazi in contropiede come all’ 88’ quando sfiora la rete del vantaggio con Bolsius. Arriva alla fine un ottimo punto contro un Entella che, come previsto alla vigilia, ha dimostrato meritatamente di occupare la quarta piazza.

Soddisfatto mister Giancarlo Riolfo a fine gara: «Abbiamo affrontato una grande squadra con grandi nomi, che ha dimostrato notevoli capacità in campo. Devo dire che la Fermana, con i suoi nomi, con i suoi giocatori, ha dato filo da torcere, ha combattuto e rischiato inizialmente anche di compromettere la partita con quell’errore, che ci può stare. Non era semplice attutire il colpo, reagire, rimanere in partita e soprattutto trovare la situazione per pareggiarla. Abbiamo lavorato bene in mezzo al campo, con grande spirito ed umiltà, che deve essere la base del nostro lavoro e del nostro percorso».

Il bomber canarino Luca Cognigni, sua la rete del pareggio (Foto Uff. Stampa Fermana)

Questo il tabellino del “Recchioni”:

FERMANA–VIRTUS ENTELLA 1-1

FERMANA (3-4-2-1): Ginestra; Rossoni, Blondett, Sperotto; Rodio (74’ Capece), Urbinati, Graziano, Mordini (85’ Scrosta); Frediani (74’ Bolsius), Pannitteri (81’ Alagna); Cognigni (74’ Marchi). All. Riolfo.

VITUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Chiosa, Coppolaro, Pavic; Di Cosmo (60’ Rada), Paolucci (78’ Schenetti), Karic (89’ Dessena); Capello (60’ Morosini); Magrassi (60’ Lescano), Merkaj. All. Volpe.

ARBITRO: Catanoso della Sez. di Reggio Calabria

RETI: 10’ Merkaj, 36’ Cognigni (rigore)

NOTE: spettatori 731. Ammoniti Graziano, Rossoni, Paolucci. Recupero 2 + 4