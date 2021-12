La gara di Olbia era un test molto probante per i ragazzi di Riolfo, reduci dalla buona gara di Reggio Emilia, che non aveva però portato punti. In un match molto equilibrato, in cui è prevalso spesso l’aspetto agonistico e quello tattico, Fermana e Olbia hanno portato a casa un punto comunque prezioso per entrambe, che le porta a compiere un piccolo passo in avanti verso il proprio obiettivo: la salvezza.

Fermana più vivace in avvio, con Cognigni che va vicino al gol con un bel colpo di testa che l’estremo difensore locale Van Der Want toglie dall’angolino. Da segnalare anche un tentativo di girata di capitan Urbinati ed una rete annullata per fuorigioco all’ex cagliaritano Ragatzu. Nella ripresa, Fermana ancora pericolosa con un’ottima conclusione di Blondett ed una di Cognigni che, impreciso, non riesce a sfruttare l’occasione da rete forse più clamorosa. Olbia pericolosissimo invece con Pinna che, anche lui poco preciso al tiro, manca la rete del potenziale vantaggio sardo. Gara che termina quindi, con un nulla di fatto.

L’attaccante canarino Luca Cognigni, oggi poco fortunato in occasioni delle sue occasioni da gol (Foto Uff. Stampa Fermana)

Soddisfatto mister Riolfo che commenta così la gara dei suoi: «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, contro una squadra difficile, arcigna, su un campo non semplice. La Fermana si è dimostrata squadra tosta, organizzata, cattiva e determinata, alla ricerca del risultato. Si parte sempre per ottenere il massimo dei punti, oggi non ci siamo riusciti, ma penso che sia comunque un punto giusto. La Fermana storicamente fa un po’ fatica in trasferta. Devo dire che la gara l’abbiamo preparata bene, i ragazzi erano responsabili e coscienti dell’importanza di questa partita, di uno scontro diretto e di dare continuità ai risultati. Devo dire che i miei hanno dato tutto in campo, e lo hanno fatto in maniera giusta».

Questo il tabellino del match:

OLBIA-FERMANA 0-0

OLBIA: (3-4-1-2) Van der Want; Brignani, Boccia, Emerson; S. Pinna (30’st Palesi), La Rosa, Lella (43’st Pisano), Travaglini (30’st Renault); Biancu (37’st Belloni); Ragatzu, Udoh (43’st Mancini) (A disp: Tornaghi, Barone, Lapia, Giandonato, Sanna, Demarcus, G.Pinna) All: Canzi

FERMANA: (3-4-1-2) Ginestra; Corinus (15’st Capece), Blondett, Scrosta (18’st Mordini); Rossoni, Urbinati, Graziano, Sperotto; Pannitteri (30’st Nepi); Cognigni (30’st Frediani), Marchi (A disp: Moschin, Trezza, Bolsius, Bugaro, Rodio, Alagna, Lovaglio, Rovaglia. All: Riolfo

ARBITRO: De Angeli di Milano

NOTE: ammoniti Corinus, Emerson. Spettatori 700