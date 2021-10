Calcio LegaPro, Fermana: buon punto con il Siena. Alla rete di Urbinati risponde Paloschi

La Fermana contro il Siena era chiamata a riscattare il derby di Pesaro in cui si erano visti dei passi indietro rispetto all’ultima vittoria casalinga col Grosseto.

In una gara che ha visto le due formazioni battagliare sotto una pioggia battente, la Fermana è riuscita a passare per prima in vantaggio al 26’ grazie ad un calcio di punizione battuto da Frediani, sullo spiovente si è creata una mischia nell’area senese, risolta da capitan Urbinati. Gialloblù ancora pericolosi in altre occasioni sulle ali dell’entusiasmo, ma imprecisi sotto porta. Proprio allo scadere del primo tempo, il Siena ha trovando la rete del pareggio al 44’ con l’esperto Paloschi, bravo a finalizzare una bella iniziativa di Disanto.

Nella ripresa, complice anche la pioggia ancora battente ed il campo pesante, la gara si è fatta più agonistica, con l’estremo difensore Ginestra bravo in un paio di occasioni a sventare dei pericoli creati dagli avanti ospiti, con le squadre che non sono più riuscite a trovare però, la giocata vincente.

un momento della gara Fermana-Siena

Il tabellino della gara del “Recchioni”:

FERMANA-SIENA 1-1

FERMANA (4-3-1-2): Lanni; Rossoni, Urbinati, Blondett, Sperotto; Graziano, Capece (43′ st Rodio), Mordini (19’ st Mbaye); Frediani (19’ Bugaro); Marchi (32’ st Nepi), Cognigni (43′ st Corinus). All. Riolfo.

SIENA (4-3-3): Lanni; Milesi, Terigi, Terzi, Mora; Bianchi (42′ st Cardoselli), Acquadro, Pezzella (38′ st Guberti); Disanto, Paloschi, Varela. All. Gilardino.

ARBITRO: Zucchetti di Foligno

RETI: 26’ Urbinati, 44’ Paloschi

NOTE: spettatori 600 circa. Ammoniti Milesi, Capece, Rossoni, Terzi, Terigi, Mbaye, Blondett.

Il tecnico del Siena, l’ex campione del mondo Alberto Gilardino

Nel dopo gara, il commento del tecnico ospite, l’ex calciatore campione del mondo Alberto Gilardino: «È stata una partita, secondo il mio punto di vista, ben giocata da parte nostra con sviluppi offensivi che hanno creato buone situazioni per andare in rete. Siamo andati in svantaggio anche un po’ inaspettatamente per una nostra ingenuità, anche se su una punizione che era a nostro favore, ma l’arbitro ha deciso in quel modo. Dovevamo però essere più lucidi in occasione del loro gol. Siamo poi stati altrettanto bravi alla fine del primo tempo a recuperare con un’azione ben manovrata e conclusa alla grande. Nel secondo tempo abbiamo cercato di creare i presupposti per provare a vincerla anche con i cambi, ma devo comunque dare merito alla squadra per aver fatto una partita tosta, intensa. Dispiace che non sia arrivata la vittoria, era quello che volevamo. Dobbiamo pensare solo a lavorare a testa bassa con grandissima umiltà per ritrovare velocemente la vittoria».

Il tecnico Giancarlo Riolfo, anch’egli soddisfatto dei suoi, si è espresso così: «I miei ragazzi sono stati molto bravi, perché oggi le difficoltà erano molte. Innanzitutto non ci aspettavamo il cambio di modulo del Siena, siamo comunque stati bravi a tenere la linea più alta a centrocampo, prendendo pian piano le misure a conquistando palla. In una di queste situazioni siamo andati in vantaggio trovando il morale e la testa gusta per fare anche qualcosa in più. Poi è stato bravo il Siena, che è una squadra importante, a trovare il gol ed a sfruttare l’occasione. Il secondo tempo poi è diventata una battaglia sui nervi, tattica, di forza. Sono molto contento, perché quando c’era da soffrite la squadra ha sofferto, portando a casa comunque un punto di tutto rispetto».