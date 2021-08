Calcio, la Vis Pesaro per ora non farà la campagna abbonamenti

Con un campionato di Serie C che inizierà per il secondo anno consecutivo in un periodo di pandemia dovuto dal Covid-19, la società Vis Pesaro ha comunicato ai propri tifosi l’intenzione, al momento, di non aprire una campagna abbonamenti.

Capienza dello stadio al 50% (1500 posti circa a fronte dei 2999 del “Benelli”) e obbligo di green pass per chi andrà allo stadio sono ad oggi le disposizioni per poter andare a vedere una partita e vista la situazione la società pesarese ha appunto adottato questa scelta sulla falsa riga di quella che diversi club di Serie C hanno preso.

«Non sarebbe giusto far correre ulteriori rischi ai nostri tifosi, senza la certezza di godere appieno dell’investimento fatto. Non ci si approfitta dell’amore per i nostri colori«, sono queste le parole con cui la Vis ha spiegato la difficile scelta ai suoi tifosi, che però conta «di emettere le tessere di abbonamento per il girone di ritorno».