La Jesina vince e spera

Nell'anticipo di Civitanova i leoncelli chiudono 2019 e girone d'andata battendo 1-2 la Sangiustese: terzo successo stagionale e primo in trasferta, per continuare a coltivare la possibilità di agganciare i playout

Vittoria e tre punti di platino per la Jesina che al Polisportivo di Civitanova, contro la Sangiustese, conclude il 2019 e il girone di andata conquistando il suo terzo successo stagionale, primo in trasferta. I leoncelli vincono 1-2 e girano la boa a quota 12 punti, sicuramente ancora fuori dalle posizioni che consentono di sperare nei playout per la salvezza, a prescindere da quelli che saranno i risultati domenicali, ma con un pizzico di possibilità in più.

Nell’anticipo, Jesina in campo con l’ultimo innesto di mercato Selvaggio titolare dall’inizio. I leoncelli vanno in vantaggio al 15’ con Errico, al tap in sul pallone ribattuto dalla traversa, e raddoppiano al 28’ con una bella iniziativa di Villanova. Prima dell’intervallo, Errico manca il colpo dello 0-3.

Nella ripresa la Sangiustese accorcia al 61’ con Mingiano ma questa volta, a differenza di quanto accaduto in altre occasioni, il controllo della Jesina non vacilla e la squadra di mister Trillini- con lui alla guida 10 punti, in sei partite, dei 12 conquistati- si tiene stretto il risultato.

Per lunedì prossimo 23 dicembre convocata dalla società una conferenza stampa in cui è stata annunciata la presenza «del presidente Giancarlo Chiariotti, il socio di maggioranza Gianfilippo Mosconi, il responsabile dell’area tecnica Gianfranco Amici e il capitano della prima squadra Alex Marini, per comunicazioni sui programmi societari».

Sangiustese – Jesina 1-2

Sangiustese (4-2-3-1): Chiodini, Basconi (20’ st Doci), Orazzo, Scognamiglio, Mengoni (4’ st Proesmans), Patrizi, Fabbri (5’ st Romano) Palladini Alessio (6’ st Bambozzi) Mingiano, Buonaventura (12’ st Pomiro), Ercoli. A disposizione: Raccio, Niane, Boschetti, Palladini Mattia. Allenatore: Stefano Senigagliesi.

Jesina (4-4-1-1): Boccanera, Lucarini, Maggioli (41’ st Ciurlanti), Perna, Marini, Nacciarriti (46’ st Garbuglia), Selvaggio, Errico, Cruz Pereira, Villanova, Barchiesi (29’ st Tomassini). A disposizione: Anconetani, Garbuglia, Mosca, Paglialunga, Di Gennaro, Coltorti, Longhi. Allenatore: Sauro Trillini.

Arbitro: Maurizio Barbiero della sezione di Campobasso

Reti: 15’ pt Errico, 28’ pt Villanova, 16’ st Mingiano

Note: corner 2-3; ammoniti Mingiano, Maggioli, Villanova, Nacciarriti, Perna e Alessio Palladini; recupero 0’ + 5’.

