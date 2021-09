Calcio, Jesina – Vigor Senigallia: pari e emozioni

Il derby si chiude in parità: rossoblù avanti 0-2 nella prima mezz'ora, leoncelli alla riscossa negli ultimi 20'. Protagonisti D'Errico e Rossi, c'è pure una espulsione per parte

JESI – Derby di emozioni al Carotti, finisce 2-2 fra Jesina e Vigor Senigallia.

Primo tempo tambureggiante, anche perché la gara si sblocca subito: dopo 3’ punizione pennellata in area da D’Errico e inzuccata vincente a centro area di Rotondo, 0-1. La Jesina reagisce: al 17’ Sampaolesi serve il taglio in area di Moretti, che addomestica il pallone e va al diagonale, palla alta. Dopo 2’ Sarti fa il miracolo sul colpo di testa di Barchiesi ma c’era comunque la segnalazione di fuorigioco. E allora al 29’ arriva il raddoppio Vigor: combinazione D’Errico- Paradisi e il primo, dopo l’assist dello 0-1, firma lo 0-2 presentandosi davanti a Minerva e colpendo in proprio. Di là, Garofoli manda in profondità Barchiesi, Sarti deve uscire col brivido fuori dall’area per fermare il leoncello. Mentre il portiere di casa Minerva nega lo 0-3 a Olivi al 34’.

Nella ripresa, Vigor Senigallia insidiosa al 57’ ovviamente con D’Errico, palla sul fondo. La Jesina ci prova a farsi sotto ma paga concedendo spazi alla rimessa rossoblu. Al 71’ la Jesina accorcia: punizione di Rossi, testa di Mistura in area, 1-2. I leoncelli però restano in dieci al 78’: Mistura al corpo a corpo con Carsetti lanciato verso l’area, secondo giallo e rosso per il difensore di casa. Dall’83’ in dieci pure la Vigor: mani di Gambini sul tiro di Moretti, seconda ammonizione e rosso anche per lui. Sulla punizione che ne viene, Rossi disegna all’incrocio, 2-2.

Il tabellino di Jesina – Vigor Senigallia

Jesina- Vigor Senigallia 2-2

Jesina (4-4-1-1): Minerva; Sampaolesi (1’ st Rossi), Mistura, Lucarini, Martedì; Giovannini (16’ st Brocani), Garofoli (41’ st Longhi), Zagaglia (11’ st Nazzarelli), Tiriboco (11’ st Domenichetti); Moretti; Barchiesi. All. Strappini

A disp. Anconetani, Paolucci, Guerri, Giorgetti

Vigor Senigallia (4-3-3): Sarti; Olivi (42’ st Tomba), Marini, Rotondo, Bartolini; Nacciarriti (22’ st Carsetti), Gambini, Baldini (16’ st Mancini); Paradisi, Pesaresi (1’ st Lazzari), D’Errico (31’ st Magi Galluzzi). All. Clementi

A disp. Palossi, Bucari, Arsendi, Marcucci

Arbitro: Ercoli di Fermo

Reti: 3’ Rotondo, 29’ D’Errico, 26’ st Mistura, 40’ st Rossi

Note: ammoniti Giovannini, D’Errico; espulsi 33’ st Mistura per doppia ammonizione, 38’ st Gambini per doppia ammonizione; corner 3-1; spettatori 700