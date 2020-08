Si comincia il 29 agosto a Filottrano con la Filottranese, unico avversario di categoria superiore. Il 12 settembre la Recanatese, fino allo scorso campionato e alla retrocessione tradizionale rivale in D

JESI – Definito il programma di amichevoli precampionato della Jesina, alle prese con i primi giorni di preparazione al Polisportivo Cardinaletti in vista del prossimo torneo di Eccellenza.

La formazione affidata alla guida di mister Marco Strappini si metterà una prima volta alla prova sabato 29 agosto a Filottrano con la Filottranese, squadra di Promozione. Il successivo mercoledì 2 settembre secondo test a Moie con il Moie Vallesina, altro avversario di Promozione, allenato dall’ex leoncello Matteo Rossi e di tanti ex come Trudo, Federici, Compagnucci.

In seguito doppio impegno contro avversari di Prima categoria: il 5 settembre derby cittadino amichevole con il Borgo Minnona su campo da stabilire, il 9 a Santa Maria Nuova contro la Labor. Il 12 settembre al Carotti unico test con una formazione di categoria superiore, la Recanatese fino allo scorso campionato e alla retrocessione tradizionale avversaria dei leoncelli in Serie D. Chiusura il 16 con un galoppo in famiglia con la formazione Juniores.

Da segnalare intanto per i giorni 28 agosto (Giovanissimi), 2 (Esordienti e Pulcini) e 3 settembre (Primi calci e Piccoli amici), alle 18 al Cardinaletti, gli Open Day per il vivaio alla ripartenza.