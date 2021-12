Calcio, Jesina in casa con l’Azzurra Colli in cerca della vittoria perduta

I leoncelli tornano al Carotti dopo due trasferte, domenica 12 dicembre alle 14,30. Inizia un finale d'andata in cui incrociare gran parte delle prime: un ciclo che può portare in alto una squadra che deve prima allontanarsi dalle zone a rischio

JESI – Jesina di nuovo in campo fra le mura amiche, domani domenica 12 dicembre alle 14,30 al Carotti contro l’Atletico Azzurra Colli, dopo i due pareggi in altrettante trasferte consecutive e a caccia di una vittoria che manca dal 7-0 alla Biagio Nazzaro dello scorso 7 novembre. Non sarà semplice, perché l’avversario di giornata – +2 sulla Jesina – è la prima di quella serie di formazioni d’alta classifica che i leoncelli saranno chiamati ad affrontare nel finale di girone d’andata (Marina, Montefano e Fossombrone le altre): un ciclo che può portare in alto una squadra che deve in primo luogo allontanarsi dalle zone a rischio.

«La Società – fa sapere la Jesina – sta guardando con interesse al mercato, seppur ancora privo di movimenti significativi, per sostituire Nicola Moretti che recentemente ha lasciato la società in virtù di suoi sopraggiunti impegni lavorativi e motivi personali. Non saranno della partita Martedì, a causa della squalifica rimediata a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione della scorsa domenica, e Sampaolesi per infortunio. Tornerà invece Mistura che ha scontato la sua squalifica. Da valutare la condizione di altri giocatori reduci da infortuni che mister Strappini conta, almeno in parte, di poter recuperare».

Spiega il direttore generale e sportivo della Jesina Gianfranco Amici: «Ci sono attaccamento e volontà in questa rosa, speriamo ora di riuscire a mettere le cose a posto magari anche con un intervento sul mercato. Stravolgimenti in organico non ce ne saranno, siamo contenti di ciò che abbiamo e ci guardiamo intorno per individuare chi possa fare al caso nostro. Non è facile e occorre avere pazienza, anche se ci rendiamo conto di non avere troppo tempo a disposizione».