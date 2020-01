Jesina, biglietteria ospiti chiusa al Tubaldi di Recanati per il derby

Obbligo di acquisto del tagliando in prevendita presso il circuito Vivaticket per i sostenitori leoncelli che volessero seguire la formazione di mister Sauro Trillini

JESI – Biglietteria del settore ospiti del Tubaldi di Recanati chiusa domenica prossima 5 gennaio per Recanatese-Jesina, prima giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di serie D, girone F. Obbligo di acquisto del tagliando in prevendita per i sostenitori leoncelli che volessero seguire la formazione di mister Sauro Trillini nel derby. Lo comunica la Jesina Calcio.

«La Recanatese ha informato la Jesina che i biglietti per assistere alla partita di domenica prossima al Tubaldi di Recanati (inizio ore 14.30) si possono acquistare solo ed esclusivamente in prevendita presso il circuito Vivaticket (a Jesi disponibile presso l’agenzia viaggi Federico II di Viale Cavallotti e la biglietteria del teatro Pergolesi). Domenica, infatti, la biglietteria riservata al settore ospiti resterà chiusa, come avviene peraltro in tutte le partite casalinghe della Recanatese».

Quella di Recanati sarà la prima gara del 2020. La Jesina ha chiuso 2019 e girone di andata con la vittoria in casa della Sangiustese (1-2) ma all’ultimo posto in classifica, a due punti dai playout e a sei dalla salvezza diretta.

La formazione leoncella proverà a riuscire a rientrare in corsa per la permanenza in categoria, impresa complicata ma che appariva disperata sino ad un mese e mezzo fa. «Sappiamo di dover scalare una montagna molto ripida. Ma dobbiamo riuscire a restare aggrappati sempre lì, nel gruppetto di quelle che se la giocano» dice il tecnico Sauro Trillini.

Per la gara di Recanati la Jesina recupera, dopo un turno di squalifica, il difensore De Lucia. Quanto alla Recanatese, si è concretizzato il passaggio del talento classe 2002 Luca Lombardi al Monza presieduto da Silvio Berlusconi ma il giovane centrocampista, dopo aver raggiunto il ritiro invernale dei brianzoli a Palma di Maiorca, potrebbe ritornare subito a Recanati per disputare con la formazione giallorossa la seconda metà di stagione.