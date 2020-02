Calcio, Giuliodori avvisa: «Filottranese, occhio alla forza dell’Osimana»

Il tecnico dei biancorossi alza il livello dell'attenzione in vista del derby al San Giobbe. Tanti i complimenti alla formazione allenata da Mobili

FILOTTRANO- Sale l’attesa a Filottrano per il derby interno di domenica 8 febbraio, ore 15 al San Giobbe, con l’Osimana. La Filottranese di Marco Giuliodori occupa, attualmente, il quinto posto in classifica (appaiata con l’Urbino) ed è distante una lunghezza proprio dai dirimpettai di mister Mobili. Sarà gara vera con una bella cornice di pubblico annunciata nell’impianto filottranese. Il tecnico locale, esperto di questa tipologia di partite, ha invitato i suoi a mantenere una grande concentrazione:

«In primis mi auguro che sia una bella giornata di sport, con tanto pubblico da ambo le parti. Detto questo andiamo ad affrontare una squadra di assoluto valore: di sicuro non scopriamo oggi la forza dell’Osimana ed ho sempre sostenuto che alla lunga i valori vengono fuori». Non sono mancati, quindi, gli apprezzamenti alla squadra avversaria che dopo un inizio stentato adesso sembra aver trovato la giusta quadratura:

«I giallorossi si sono rinforzati dopo alcuni cambiamenti in campo ed in panchina ed ora sono in grande forma. Da parte nostra c’è la volontà di continuare a fare bene e daremo filo da torcere ai nostri avversari».