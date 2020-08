Calcio, Giovane Ancona: la nuova stagione inizia dalla pineta del Passetto

ANCONA- Un vernissage molto caratteristico quello vissuto dalla Giovane Ancona per l’inizio della sua stagione calcistica 2020-2021. Il club dilettantistico anconetano, che da anni lavora con grande attenzione con i giovani, ha scelto la pineta del Passetto per poggiare la prima pietra dell’annata che verrà. Una presentazione rapida e diretta che ha toccato tutti i punti salienti dell’immediato futuro. A presentare il tutto, organizzato nel pieno rispetto della normativa anti-Coronavirus, il presidente Diego Franzoni. Uno dei totem della società.

La novità più grande in casa Giovane riguarda il rafforzamento della collaborazione con l’Atalanta in chiave giovanile. Un rapporto che garantirà un filo diretto con Zingonia, storica fucina di campioni e talenti, sia per i giovani calciatori che per i tecnici. Da quest’anno la società anconetana allestirà anche una formazione di calcio a 5 che militerà nel campionato di Serie D di Futsal. Ancora, per i vecchi iscritti è stato garantito lo sconto del 25% sulla quota annuale e molte altre iniziative saranno svelate in corso d’opera.

Alcuni presenti alla conferenza di presentazione

Presente, naturalmente, il main sponsor Sergio Schiavoni (patron onorario della società) che si è detto orgoglioso di confermare il suo impegno. Non sono voluti mancare anche l’assessore allo sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il presidente della segreteria del presidente della Regione Marche Fabio Sturani e Don Dino Cecconi, amico di lunga data della società. In videoconferenza è invece intervenuto Loris Margotto responsabile nazionale delle scuole calcio dell’Atalanta B.C.