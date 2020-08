Calcio, Gabellini cede il Fano all’imprenditore Enrico Fattò Offidani

FANO – Attraverso una nota ufficiale tramite il proprio sito web, l’Alma Juventus Fano ha comunicato il passaggio di consegne alla guida della società granata. Lo storico Patron Claudio Gabellini ha ceduto il 100% delle quote all’imprenditore Enrico Fattò Offidani.

Da questo momento Offidani è il proprietario e presidente dell’Alma Juventus Fano S.R.L. Ma non è l’unico cambiamento in società. Il secondo riguarda anche il responsabile dell’area tecnica del Fano Giovanni Mei che ha da poche ore consegnato le proprie dimissioni.

Due notizie che nel giro di poche ore hanno cambiato tanto all’interno della società granata, in attesa di scoprire quali saranno gli sviluppi per il futuro, ricordando che il calciomercato aprirà in via ufficiale solamente il primo giorno di settembre, ed il Fano ha ancora una buona parte di squadra da allestire.