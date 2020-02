Fratelli contro in San Marco-Castelfidardo: è sfida tra i due Galli

CASTELFIDARDO – Turno in trasferta per il Castelfidardo atteso domani dalla sfida sul campo del San Marco Servigliano Lorese, penultimo in classifica a quota 19 punti e in piena lotta per la salvezza. Una gara da vincere per i biancoverdi, per presentarsi poi al meglio allo scontro diretto contro l’Anconitana in programma fra una settimana al Mancini. Mister Maurizio Lauro recupera l’under Capponi e lo spagnolo Morales, che hanno scontato il turno di squalifica, mentre resteranno ai box gli infortunati Bracciatelli e Antogiovanni, con quest’ultimo ha ricominciato ad allenarsi a parte dopo il lungo stop. In settimana da registrare qualche problema anche per Di Dio ed Eliantonio, ma entrambi stringeranno i denti e saranno arruolabili per la trasferta di domani. Ancora qualche dubbio da sciogliere per l’undici titolare, dove Morales potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe. A centrocampo davanti la difesa potrebbe giocare anche Di Dio, con Sampaolesi spostato in posizione più avanzata e l’inserimenti in difesa di Bandanera.

I padroni di casa, a dispetto di una classifica deficitaria, annoverano in rosa ottime individualità, come l’esperto difensore Mallus, il centrocampista ex Monticelli Simone Gesuè, e bomber Giorgio Galli, fratello del biancoverde Guido. Sei gol per il primo, sette per il secondo. Nel match di andata i due non si incrociarono vista l’assenza per squalifica del centravanti fidardense. Ma domani si troveranno uno contro l’altro in un insolito derby a distanza tra attaccanti di razza.