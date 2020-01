Filottranese, Giuliodori applaude l’ultima vittoria con il Mondolfo

Il tecnico dei biancorossi ha analizzato l'ultimo successo delle "Nese" che è valso il quinto posto in classifica e la conseguente zona playoff.

FILOTTRANO- Un successo per rivedere la zona playoff. La Filottranese di Marco Giuliodori, con l’1-0 sul Mondolfo griffato da Carnevali, agguanta il quinto posto facendo registrare ventotto punti al suo attivo.

I biancorossi sembrano aver superato la fase critica della loro stagione, ritrovando anche una certa brillantezza in fase di gestione. In attesa del recupero tra Urbino e Villa San Martino, sospesa per nebbia, la lotta playoff si fa sempre più serrata con il tecnico delle “Nese” a godersi la vittoria:

«Un successo meritato. Siamo riusciti a contenere un duo offensivo come Bracci e Messina concedendogli poco o nulla. Già nel primo tempo potevamo chiudere in vantaggio ma non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni create. Nella ripresa siamo riusciti a sbloccare il match e poi abbiamo gestito bene il vantaggio».

Nel prossimo turno la Filottranese farà visita al Villa San Martino, nel match che sarà disputato sabato alle ore 15.