Filottranese, Baleani: «Non ci rimane che sperare in tempi migliori per tutti»

ANCONA – Non è stato un 2020 facile per il calcio dilettantistico e, di conseguenza, non lo è stato neanche per le società. La Filottranese (Promozione), ad esempio, si è trovata a dover interrompere sia l’attività di prima squadra che di settore giovanile per il Covid ma non ha mai visto spegnersi la voglia di tornare in campo e di ritrovare la normalità.

Le parole del presidente biancorosso Giorgio Baleani vanno esattamente in questo senso: «Per quanto riguarda la prima squadra attendiamo di capire come e se si andrà avanti, quindi rimaniamo alla finestra e nel contempo i ragazzi si sono sempre allenati per mantenere un buon aspetto fisico e tecnico ma anche per rafforzare i rapporti tra il gruppo. Ora è ovvio che tutto sarà legato all’evoluzione della pandemia. Mentre per il settore giovanile abbiamo ripreso a settembre con tutte le categorie, rispettano con attenzione i protocolli di sicurezza. Si è deciso insieme ai tecnici di andare avanti e svolgere gli allenamenti distanziati e per i più piccoli abbiamo anche sviluppato alcuni giochi per farli divertire».

Nello specifico: «In questo contesto il nostro sforzo è stato complessivo e, per garantire un adeguato supporto al nostro staff tecnico per garantire la massima sicurezza, abbiamo affiancato ai nostri tecnici abilitati alcuni giovani locali, nella fattispecie Giacomo Coppari e Carlo Pasqualini per i Primi Calci/Piccoli Amici mentre sui Pulcini abbiamo Andrea Falappa e per i Giovanissimi abbiamo Tommaso Simonetti e Simone Fiordoliva. Sono giovani del posto e questo mi fa molto piacere perché sarebbe una cosa buona far crescere in casa futuri tecnici».

Inequivocabile la chiusura: «Non ci rimane che sperare in momenti e tempi migliori dove tutto potrebbe rimanere un brutto ricordo ma credo, per terminare, che anche dalle difficili e brutte situazioni si apprende quella esperienza che servirà per affrontare il futuro e quindi restiamo a casa e rispettiamo le regole attuali se vogliamo venir fuori da tutto questo».