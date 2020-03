Filottranese, Baleani: «La ripresa nei dilettanti è molto difficile»

FILOTTRANO – Giorgio Baleani, presidente della Filottranese (Promozione, girone A), sta assistendo da casa sua al momento attuale dominato dall’emergenza Coronavirus. Nella sue parole c’è il pensiero sull’eventuale ripresa e lo scetticismo legato a come potrebbe attuarsi nel mondo dilettantistico: «Parlando di ripartenza, per come la vedo io, posso dire che nell’immediato ci sono altre priorità più importanti rispetto a questo problema: in tal senso credo che la ripartenza del calcio dilettantistico in questa stagione sia molto difficile, anche se si ripartisse ad inizio maggio, discorso diverso invece sarebbe per i professionisti».

Il numero uno filottranese ha raccontato anche la situazione dei giovani del vivaio: «Avevamo in cantiere il consueto Torneo Città di Filottrano riservato alla categoria Esordienti, ma per il momento è rinviato a data da destinarsi visto che si svolgeva nel periodo pasquale. Detto questo siamo soddisfatti dell’attività giovanile perché i gruppi sono in crescita. Nell’attività agonistica i Giovanissimi hanno fatto veramente molto bene e nell’attività di base si sta portando avanti un lavoro che ci darà i suoi frutti nel futuro. Abbiamo diversi gruppi interessanti e l’obiettivo è quello di aumentare un domani il numero di ragazzi che possano approdare in prima squadra».