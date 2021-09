Fermana, battuta d’arresto a Gubbio. Gli uomini di Domizzi sconfitti di misura

La Fermana era attesa ad un duro banco di prova dopo il pareggio clamoroso per 3-3 giunto all’esodio del torneo con la Viterbese. Dopo una prova sottotono, che ha visto la Fermana subire nel primo tempo e riprendersi nella ripresa, gli egubini hanno alla fine avuto la meglio incamerando 3 punti preziosi. Nella ripresa, Fermana in forcing alla ricerca del pareggio che poteva arrivare per un rigore clamoroso purtroppo non concesso dall’arbitro, il signor Emmanuele di Pisa.

Un momento della gara al “Barbetti” di Gubbio

Gara che, come detto, ha visto inizialmente il Gubbio schiacciare la Fermana nella propria metà campo, rendendosi pericoloso con le iniziative di Sarao ed Arena, sui quali Moschin si è fatto trovare pronto, come successivamente in una mischia in area, aiutato anche da un salvataggio di Mordini nei pressi della linea di porta. Proprio quando la Fermana sembrava prendere le contromisure al Gubbio, è arrivato il vantaggio dei padroni di casa con una conclusione all’incrocio dei pali di Bulevardi al 41’. Nella ripresa, i canarini hanno cercato con insistenza il pareggio grazie anche agli ingressi di Frediani e Capece. È stato proprio Frediani ad andare vicino al pareggio. Nell’occasione sono arrivate le proteste dei gialloblù per un atterramento di Marchi, non ravvisato dal direttore di gara. Lo stesso Marchi che si è fatto pericoloso subito dopo. All’88’ infine, la Fermana è andata davvero vicinissima la pareggio con una tripla chance non sfruttata prima da Marchi poi in due occasioni sempre da Cognigni.

Questo il tabellino della gara:

GUBBIO – FERMANA 1-0

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio; Malaccari (27’ st Sainz Maza), Cittadino, Bulevardi; Arena (39’ st D’Amico), Sarao (39’ st Spalluto), Fantacci (16’ st Doudou). All. Torrente.

FERMANA (4-4-2): Moschin; Rossoni, Blondett, Sperotto, Mordini; Bolsius (37’ st Cognigni), Urbinati (28’ st Mbaye), Graziano (42’ st Pannitteri), Bugaro (1’ st Frediani) ; Nepi (1’ st Capece), Marchi. All. Domizzi.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa

RETI: 41’ Bulevardi

NOTE: Ammoniti Signorini, Urbinati, Marchi, Malaccari. 43’ st Bulevardi. Recupero 1 + 4

Il mister della Fermana Maurizio Domizzi

Queste le parole del tecnico Maurizio Domizzi al termine della gara: «La partita era quella che un po’ ci aspettavamo. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Questo fa parte del tipo di campionato che andremo a fare. Dispiace che nel primo tempo abbiamo sbagliato anche cose semplici. Nel secondo tempo sia con i cambi che con la freschezza, eravamo riusciti a raddrizzare l’equilibro della gara. Peccato perché sull’occasione del calcio di rigore non dato, mi sembrava una situazione facile da valutare da parte dall’arbitro. Non mi è piaciuta l’interpretazione nel primo tempo da parte della mia squadra. Mi è piaciuto invece il secondo tempo, in cui abbiamo creato noi l’occasione per pareggiare, ma non siamo stati bravi. Sono rammaricato più oggi rispetto a domenica scorsa, perché con la Viterbese dopo il 3-0 eravamo stanchi ed abbiamo subito, mentre oggi tutto sommato, pur avendo sofferto e rischiato di prendere il 2-0, avremmo potuto pareggiare, anche se è chiaro che il gol l’abbiamo sbagliato noi. Il nostro campionato comunque sarà questo, sempre sul filo del rasoio, non possiamo pensare di avere un’inerzia diversa dalle situazioni venutesi a creare in queste prime gare».