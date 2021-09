Fermana, presentati ufficialmente gli ultimi acquisti: Blondett, Frediani, Rodio e Pannitteri

FERMO – Si è svolta nel pomeriggio la presentazione ufficiale alla stampa degli ultimi acquisti gialloblù, ovvero quelle operazioni che sono state perfezionate negli ultimi due giorni utili di mercato, dopo l’esordio in campionato con la Viterbese. Si tratta di Edoardo Blondett, Marco Frediani, Francesco Rodio ed Orazio Pannitteri.

Queste le parole del difensore Edoardo Blondett, felice della scelta appena fatta: «Io ho giocato tanto al sud in piazze importanti dove ho imparato moto, e sono diventato un uomo. Quando il Direttore mi ha chiamato ho accettato subito di buon grado, perché il progetto che c’è in una piccola realtà come Fermo è l’ideale per me. L’obiettivo è cercare di fare qualcosa di positivo e migliorare anno dopo anno, portando questa società a giocarsi qualcosa di importante e magari stupire».

Lo scambio dei gagliardetti tra capitan Urbinati e Malaccari nell’ultima gara di Gubbio

Anche il fantasista Marco Frediani, fiore all’occhiello del mercato gialloblù, ha voluto commentare il suo primo approccio con la città fermana: «Non pensavo di stare così bene fisicamente, perché vengo da un’annata particolare, con alcuni infortuni. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, a San Benedetto ho giocato da mezzala, così come a Pisa. Io nasco come esterno d’attacco, sia a destra che a sinistra ed anche nel ruolo di mezzala mi trovo bene, perché a me piace stare nel vivo del gioco e toccare spesso la palla. Ho scelto la Fermana, perché il Direttore mi ha convinto e mi ha fatto sentire la sua stima. Avevo anche altre richieste ma niente di concreto, inoltre ad Alessandria mi hanno comunicato che non rientravo più nel progetto e di essere fuori rosa solo a fine agosto, quindi io ed il mio procuratore ci siamo mossi molto tardi. Nonostante un’annata molto difficile per me ad Alessandria, con infortuni e ricadute, mi sono tolto la soddisfazione dell’assist per il gol decisivo del mio compagno di squadra Stanco nella semifinale Play-Off con l’AlbinoLeffe, che ci ha permesso di andare in finale.

L’occasione fallita da Cognigni nella gara di Gubbio

Ora, dopo 1 solo punto nelle prime 2 gare di campionato, la Fermana è attesa da un pronto riscatto e da 3 importanti punti da conquistare nella gara di domenica prossima al “Recchioni”, 3 punti che, oltre a servire a mettere fiano in cascina, potrebbero dare quella tranquillità a Domizzi e alla sua squadra per poter lavorare serenamente e proseguire l’inserimento degli ultimi arrivati nei meccanismi di gioco. Designato intanto il direttore di gara, si tratta del signor Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, chiamato a dirigere la sfida Fermana – Aquila Montevarchi di domenica prossima alle ore 14,30. Unico precedente con i gialloblù domenica 10 ottobre 2019, Fermana-Virtus Verona 0-2. Sarà coadiuvato da Davide Conti di Seregno e Giorgio Ravera di Lodi. Il quarto uomo sarà Stefano Grassi di Forlì.

Per quanto riguarda la truppa gialloblù, gruppo praticamente al completo fatta eccezione per gli infortunati di lungo corso. Edoardo Scrosta sta svolgendo il percorso di recupero ed effettuerà un ulteriore controllo tra due settimane. Donato De Pascalis nella giornata di domani farà una risonanza magnetica, mentre ha iniziato il suo programma riabilitativo Kingsley Boateng, altra pedina il cui recupero sarà determinante.