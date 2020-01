Calcio, turno positivo per le marchigiane di Legapro

Settimana positiva per le marchigiane di LegaPro. Dopo l’ottimo exploit della Sambenedettese a Trieste per 2-1 nell’anticipo di sabato, vincono in casa il Fano che supera per 2-1 il Padova e la Vis Pesaro che regola il Cesena con il punteggio di 1-0.



Ottimo punto infine per la Fermana che stoppa sullo 0-0 la capolista Vicenza, autentica corazzata del torneo. I canarini di mister Antonioli, artefici di un’ottima gara, hanno imbrigliato i biancorossi del tecnico Di Carlo, concedendo pochissimo ai pericolosi avanti biancorossi Arma e Giacomelli, anzi, andando molto vicini alla segnatura sfiorando in ben tre occasioni la rete prima con Maistrello e, per ben due volte, con D’Angelo nella prima frazione di gioco.



Nella ripresa Di Carlo le prova tutte effettuando ogni cambio a sua disposizione per dare una scossa ai biancorossi, ma è sempre la Fermana a farsi pericolosa con Petrucci. Lo 0-0 finale conferma una squadra in salute. L’applauso con cui i circa 1700 tifosi gialloblu sugli spalti accompagna la squadra all’uscita dal campo, testimonia l’affetto di una tifoseria sempre più vicina ad una squadra che, dopo alcune difficoltà iniziali del torneo che hanno visto l’avvicendarsi della guida tecnica, sta ritrovando gioco e soprattutto risultati in vista del momento topico della stagione, in cui i punti in palio inizieranno a valere doppio. Il pareggio può andar bene anche al Vicenza che mantiene comunque la testa della classifica con 46 punti, con il Carpi ad inseguire a 42.



In classifica i gialloblu, con il pareggio odierno e forti dei loro 22 punti, mantengono, seppur con sole 5 lunghezze, una certa distanza di sicurezza dalla zona calda, occupata attualmente da Imolese, con 17 punti, ArzignanoChiampo e Fano, appaiate con 16 punti, Gubbio e Rimini, fanalini di coda con 15.



Miglior marcatore del girone si conferma Paponi (Piacenza), con le sue 12 realizzazioni.



Il prossimo turno vedrà la Fermana di scena a Salò con la Feralpi, nona in classifica, il Fano a Ravenna mentre le altre due marchigiane Sambenedettese e Vis Pesaro si sfideranno in un accesissimo derby al “Riviera delle Palme”.