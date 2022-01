Calcio, Fermana: ufficiale l’ulteriore rinvio del torneo di LegaPro. Si torna in campo a Modena il 22 gennaio

Ufficiale il nuovo rinvio della LegaPro con il ritorno in campo che, per ora, slitterà nel week end del 22 e 23 gennaio. Canarini dunque di nuovo in campo a Modena contro la capolista

Da giorni circolava con insistenza l’ipotesi di un ulteriore rinvio del torneo, fatto slittare in un primo momento al week-end del 14 e 15 gennaio. Visto il consistente aumento dei contagi, il Presidente della LegaPro Francesco Ghirelli non ha potuto fare altro che prorogare ufficialmente il ritorno in campo delle formazioni di LegaPro. Troppo complicato sarebbe stato far disputare solo alcune gare, in completa sicurezza, e rinviarne altre.

Questo il comunicato appena pervenuto, riportato sugli organi ufficiali di stampa della società canarina: «Il presidente della LegaPro Francesco Ghirelli, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico-Scientifico della LegaPro Dott. Francesco Braconaro, considerati il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone il posticipo della 3a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022 e dunque nel prossimo weekend del 15-16 gennaio non si scenderà in campo».



Allo stesso tempo la LegaPro ha ufficializzato la nuova programmazione ufficiale delle gare di campionato che vanno dalla 4^ alla 10^ giornata di ritorno, compresi i recuperi della 2^ e della 3^ giornata. Questo il nuovo calendario con le modifiche in oggetto:

4^ GIORNATA DI RITORNO, Sabato 22 gennaio – ore 14,30, Modena-Fermana

5^ GIORNATA DI RITORNO, Domenica 30 gennaio – ore 14,30, Fermana-Carrarese

2^ GIORNATA DI RITORNO, Mercoledì 2 febbraio – ore 21, Fermana-Gubbio

6^ GIORNATA DI RITORNO, Domenica 6 febbraio – ore 14,30, Grosseto-Fermana

7^ GIORNATA DI RITORNO, Domenica 13 febbraio – ore 17,30, Fermana-Vis Pesaro

8^ GIORNATA DI RITORNO, Mercoledì 16 febbraio – ore 21, Siena-Fermana

9^ GIORNATA DI RITORNO, Domenica 20 febbraio – ore 17,30, Fermana-Pescara

3^ GIORNATA DI RITORNO, Mercoledì 23 febbraio – ore 21, Aquila Montevarchi-Fermana

10^ GIORNATA DI RITORNO, Domenica 27 febbraio – ore 14,30, Lucchese-Fermana

La squadra canarina intanto, è già tornata al lavoro dopo le feste natalizie per preparare il ritorno in campo. La società ha anche comunicato ufficialmente la situazione contagi all’interno del gruppo. Questa la nota: «La Fermana comunica che, a seguito della serie di tamponi effettuata oggi, è emersa una ulteriore positività all’interno del gruppo squadra. Per quanto riguarda i due elementi in quarantena precauzionale, uno dei due è risultato positivo mentre l’altro è negativo. In totale sono dunque tre le positività riscontrate al momento. Si comunica inoltre che la sede, a scopo precauzionale, resterà chiusa fino a lunedì 11 gennaio compreso».

Il centrocampista Jacopo Marini, passato in prestito al Porto D’Ascoli

Infine, per quanto riguarda il mercato, da segnalare un movimento in uscita. Si tratta del centrocampista classe 2003 Jacopo Marini, passato a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno, al Porto D’Ascoli. Marini, prodotto del vivaio gialloblù, era stato sino ad ora aggregato al gruppo della prima squadra. Non sono da escludere nelle prossime ore altri movimenti sia in entrata che in uscita, per apporre magari delle modifiche alla rosa che il tecnico riterrà necessarie e, allo stesso tempo, accontentare chi vorrà avere più spazio ed opportunità di giocare.