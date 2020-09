Fermana, tre colpi in entrata: Bigica, Boateng e Rossoni

Importanti colpi di mercato in attesa dell’inizio del torneo per i canarini, impegnati in casa, alla prima di campionato, con il neopromosso Mantova

Dopo l’uscita ufficiale dei gironi, che per le marchigiane non hanno riservato grandi sorprese, la Fermana ha annunciato tre colpi, Bigica, Boateng e Rossoni. Inserita come previsto nel girone B come nella passata stagione, la Fermana incontrerà le seguenti formazioni: Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Gubbio, Imolese, Legnago Salus, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona e Vis Pesaro. Il calendario prevede invece, alla prima di campionato il 27 settembre, l’incontro casalingo al “Recchioni” con il Mantova.

Come detto, sono ben tre le novità appena annunciate dalla società. La prima è quella di Niccolò Bigica, centrocampista centrale classe 2001, Il giovane talento toscano frutto del vivaio viola, nelle ultime due stagioni si è fatto notare per rendimento e continuità in Serie D. Nella stagione 2018/19 ha vestito la maglia dello Scandicci con 21 presenze e 2 reti realizzate mentre la scorsa stagione ha collezionato 28 presenze con 1 rete all’attivo. Ora la prima esperienza tra i grandi, sempre in quota under. E’ figlio d’arte: il papà Emiliano Bigica ha giocato a lungo in Serie A.

Il nuovo arrivato, l’attaccante Kingsley Boateng

Altra novità riguarda l’attaccante Kingsley Boateng, classe 1994, che arriva con la formula del prestito dalla Ternana. Per lui lo scorso anno importante esperienza alla Juve Stabia in Serie B ma, oltre a questo, arriva con un curriculum di assoluto valore. In totale nella serie cadetta sono 41 i gettoni collezionati dall’attaccante ghanese (prodotto delle giovanili del Milan) con 4 gol realizzati tutti con la maglia del Bari, dove è rimasto ben tre stagioni. Prima ancora vanno anche ricordate le 6 presenze da giovanissimo in Serie A con la maglia del Catania nella stagione 2013/14. Nonostante i ventisei anni compiuti lo scorso aprile, in carriera anche una doppia esperienza all’estero: nella Eredivise (Olanda) nel 2014/15 con il Nac Breda (14 presenze e 1 gol) oltre a due stagioni mezza nella massima serie slovena con l’Olimpia Lubiana per un totale di 22 presenze e 4 reti all’attivo. A completare il tutto anche le maglie della Robur Siena e ovviamente della Ternana. Queste le prime parole dell’attaccante:«vengo a Fermo con grandissima voglia ed estremamente carico. L’obiettivo principale è quello di ottenere risultati importanti come gruppo e soprattutto raggiungere quei traguardi che la società si è posta. Conta principalmente quello e per farlo occorre dare il massimo ed essere pronti in ogni gara, mettendosi a disposizione per quello che il mister ci chiederà. Della Fermana ricordo le sfide da avversario, contro una squadra sempre molto ostica da affrontare che non ti rendeva mai la vita facile. Le mie caratteristiche sono quelle della velocità e dell’inserimento, spesso agisco da seconda punta di movimento, ho giocato anche da attaccante di riferimento e all’occorrenza anche da esterno».

L’ultimo arrivato in gialloblù, il difensore Stefano Rossoni

L’ultimo colpo riguarda il difensore classe 1997 Stefano Rossoni, per lui un ritorno dopo che lo scorso aveva svolto la preparazione in gialloblù prima del suo passaggio al Carpi. Con la maglia biancorossa ha collezionato 16 gettoni con 1 gol all’attivo. In Serie C conta anche 4 presenze con la Vis Pesaro, maglia con la quale ha collezionato anche 70 gettoni e 4 reti all’attivo in Serie D. Con la Fermana ha firmato un accordo triennale. Ecco le prime parole del nuovo difensore canarino:«sono molto soddisfatto di tornare a vestire la maglia della Fermana anche se lo scorso anno sono stato qui in pratica pochi giorni, prima del mio passaggio al Carpi. Ho avuto modo di conoscere un bel gruppo, con grande voglia di lavorare e sono felice di ritrovare diversi elementi della scorsa stagione. Sono pronto a mettermi a disposizione del mister e a ripagare la fiducia che la società ha mostrato nei miei confronti. Lo scorso anno sono stato impiegato da quarto di destra nella difesa a quattro ma ho fatto anche il centrale, ma posso fare anche in quinto di centrocampo con una difesa a tre alle spalle».