Calcio LegaPro, il tecnico Riolfo della Fermana: «Siamo pronti, preparati e vogliosi di dire la nostra a Modena»

Fermana pronta a rientrare in campo allo stadio “Braglia” di Modena contro la capolista. Il mister è concentrato solo su questa gara e non vuol far calcoli pur con tanti impegni previsti a breve

Fermana al lavoro per la rifinitura in vista dell’importantissima gara di domani a Modena contro la prima della classe, che si disputerà alle 14:30. Dopo tanti giorni si rientrerà in campo per una gara piena di incognite che vede di certo un Modena favorito, ma che potrebbe regalare certamente sorprese, vista la lunga assenza delle due squadre dal terreno di gioco.

A questo proposito, il tecnico canarino Giancarlo Riolfo, puntando tutte le sue attenzioni in un match difficilissimo come quello di Modena, non nasconde la voglia di portare a casa punti e di proseguire il cammino positivo della sua squadra. Queste le sue parole dopo la solita seduta di rifinitura pre-partita: «Andiamo a Modena con lo spirito e l’entusiasmo di una squadra formata da ragazzi che da un mese non entrano in campo, che hanno una grande voglia di andare a confrontarsi con un avversario forte, che arriva da una serie di risultati importanti e che è primo in classifica. È ovvio che il pronostico è tutto dalla parte loro, ma noi senza alibi e con grande spirito e voglia di fare, andiamo a giocarcela cercando di fare il massimo dei punti che potremo ottenere in campo. Siamo pronti, preparati e vogliosi di dire la nostra. Non mi interessa quello che succederà a gennaio e febbraio, a me interessa solo il Modena e questa partita. Sappiamo quello che abbiam fatto in queste settimane, i problemi che abbiamo e che abbiamo avuto, che sono un po’ quelli affrontati anche dalle altre squadre. Bisogna superare tutto, volta per volta le varie difficoltà che si manifestano giorno per giorno. Ora però l’attenzione è rivolta esclusivamente al Modena, alla partita, ed ai punti che dobbiamo fare per salvarci.

L’attaccante Nigel Kyeremateng, pronto l debutto (Foto Uff. Stampa Fermana)

Fermana che da domani potrà anche contare sul nuovo arrivato Kyeremateng e sulla voglia di far bene di due giocatori importantissimi che proprio pochi giorni fa hanno rinnovato il proprio contratto con la società canarina come Pannitteri e Marchi.

Di seguito l’elenco dei convocati per la gara del “Braglia”:

PORTIERI: 1 Ginestra, 22 Moschin, 41 Manardi



DIFENSORI: 2 Rossoni, 6 Corinus, 14 Scrosta, 19, Pistolesi, 21 Rodio, 23 Alagna, 30 Sperotto, 99 Blondett



CENTROCAMPISTI: 4 Urbinati, 10 Blosius, 11 Bugaro, 16 Kyeremateng, 18 Frediani, 20 Capece, 25 Graziano



ATTACCANTI: 7 Marchi, 9 Cognigni, 29 Rovaglia, 32 Nepi, 77 Pannitteri



SQUALIFICATO: Mbaye

NON CONVOCATI: Ajradinoski, Boateng, De Pascalis, Grossi