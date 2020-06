Fermana: la società riparte dal patron Maurizio Vecchiola

La Fermana è ancora in stand-by in attesa di conoscere quali saranno le decisioni definitive del Consiglio Federale, che si riunirà lunedì 8 giugno. Se infatti il Consiglio ha dato il via libera alla ripresa di Serie A e B, non si è pronunciato ancora in maniera netta e definitiva circa la ripresa della LegaPro, nonostante più volte i presidenti si siano espressi con un netto parere contrario, visti i costi che questa comporterebbe. Per ora si conosce solamente la proposta del direttivo che prevede le tre promozioni delle formazioni in testa, Monza, L.R. Vicenza e Reggina, e la retrocessione diretta delle cinque squadre che hanno totalizzato meno punti, vale a dire Gozzano, Rimini, Rieti, Rende e Bisceglie, queste due ultime formazioni appartenenti al girone C, per distacco dalle precedenti. Si prevedono inoltre Play-Off e Play-Out per determinare la quarta promozione e le restanti retrocessioni. Il dubbio fondamentale riguarda quindi se far giocare le restanti gare o passare direttamente a Play-Off e Play-Out, sempre che non cambi qualcosa anche in base a quanto già deciso per promozioni e retrocessioni.

Intanto la società, per fugare ogni dubbio in merito alla situazione societaria che ha subìto, come del resto anche le altre di LegaPro, un forte contraccolpo economico, ha smentito con un comunicato ufficiale un eventuale passaggio di proprietà verso alcuni soggetti interessati che si sono fatti avanti negli ultimi giorni. Nel comunicato inoltre, si conferma l’impegno del patron Vecchiola, che resta così saldamente al suo posto. Questo un estratto del comunicato:«La “Fermana Fc” è una realtà del calcio italiano e marchigiano e quest’anno l’avvincente campionato ci vedeva artefici di un bel gioco. Una squadra cresciuta in un ambiente che in tre stagioni ha ben preso le misure con la LegaPro raggiungendo ottimi risultati. Ora la Pandemia e la gravissima situazione internazionale creatasi hanno generato un’attesa, uno stand by, da una parte per capire la situazione sanitaria, dall’altra per capire come ripartire, come e quando muoversi. Siamo davvero lieti dell’interessamento per la “Fermana Fc”, ed è chiaro che una società seria e una squadra che esprime un bel calcio sia appetibile dagli appassionati. Come società “Fermana FC”, ci pare doveroso rispondere ai tifosi e alla città per calmare le tensioni che possono sorgere in questi momenti di vivacità. La Fermana Football Club ad oggi non cambia compagine societaria ed il main sponsor, il dottor Maurizio Vecchiola, sarà ancora al nostro fianco. Per il resto dobbiamo capire come la Figc intenderà finire la stagione in corso. Dobbiamo prepararci per il prossimo campionato cercando di esprimere il miglior calcio possibile, a livello giovanile e di prima squadra, per quella che è la nostra realtà ed in base alle nostre potenzialità come sempre accaduto. In questo momento storico, mantenere la rotta ci pare uno sforzo dovuto alla città di Fermo e a tutto il territorio provinciale (ricordiamo che il 2020 è l’anno del Centenario della Fermana, ndr).

Infatti in un attimo si potrebbe rischiare la fine di tante realtà marchigiane, anche molto vicine, che non hanno saputo gestire le normali “tensioni di mercato”. Gli imprenditori, con Vecchiola in testa, ci hanno aiutato e ci aiutano a volte anche sopra le loro possibilità per uno sfrenato affetto nei confronti della città di Fermo, della Provincia e della squadra rappresentativa del territorio. Chiaro è che per la società è imprescindibile il supporto di tutti gli sponsor ed in primis del patron Maurizio Vecchiola, vera anima di questa Fermana: se venisse a mancare il suo supporto questa società non avrebbe futuro».