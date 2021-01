Con la riapertura del mercato, la società è corsa subito ai ripari assicurandosi il difensore, che già in passato aveva vestito la maglia gialloblù. Ora potrebbero esserci movimenti in uscita

Con la squadra tornata in campo dopo le festività natalizie per preparare la trasferta con la Virtus Verona, in programma sabato 9 gennaio alle ore 15:00, la società ha apportato un nuovo tassello alla rosa di mister Cornacchini. Più che un nuovo acquisto, si tratta di un ritorno, perché il nuovo arrivato, Andrea Bonetto, aveva già fatto parte della Fermana dallo scorso gennaio, scendendo in campo purtroppo solo 2 volte, a causa dell’interruzione del torneo dovuta all’emergenza Covid-19.

Bonetto, nato a Thiene (VI), il 12/01/1997, ha militato con Altovicentino e Mestre in serie D, per passare poi in LegaPro con le formazioni di Bassano Virtus, Vicenza e Fermana.

Queste le parole del nuovo arrivato in casa canarina: «Sono stato molto felice, direi entusiasta al momento della chiamata della Fermana. Una società che conoscevo e dove mi ero trovato veramente molto bene lo scorso anno quando sono arrivato, prima dello stop forzato al campionato. Buona parte del gruppo la conosco già e con i nuovi mi sto integrando bene; diciamo che come ambientamento non ci sono problemi. Ho ritrovato un bel gruppo affiatato e con tanta voglia di sudare e lavorare. Da parte mia le motivazioni sono veramente tante e c’è la voglia di mettermi a disposizione del gruppo e del mister. Il desiderio è quello di tornare quanto prima in campo a lottare insieme ai miei compagni di squadra e per questa maglia dopo qualche mese di stop».

Un’immagine dello Stadio “Bruno Recchioni” di Fermo

Ora ci potrebbero essere dei movimenti in uscita, relativi magari a giocatori poco utilizzati che potrebbero chiedere di trovare più spazio altrove, prima della chiusura della finestra di mercato.

Intanto la società, con una nota ufficiale, ha comunicato che il terzo ciclo di tamponi effettuato nella giornata del 4 gennaio dal gruppo squadra ha dato esito negativo.