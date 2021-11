Consueta conferenza stampa settimanale in casa Fermana, con mister Giancarlo Riolfo che ha parlato dello stato di salute della sua squadra, che ha ripreso a lavorare dopo la sconfitta di Teramo, in vista dell’altra importantissima gara con i toscani della Pistoiese, squadra che il mister aveva guidato nella scorsa stagione, sino al marzo 2021 prima dell’esonero. Pur se una gara importante per la Fermana, per il mister si tratterà di una gara come tutte le altre, anche se un po’ particolare per il suo personale trascorso con gli arancioni.

Queste le parole del tecnico canarino: «È una partita particolare come tutte quelle vissute da ex, per situazioni vissute e rapporti instaurati. È innegabile che quando si incontra una squadra in cui hai vissuto ed allenato, sia da giocatore che da allenatore, c’è sempre un’attenzione intrinseca, ma niente di più. Io cerco sempre di trasmettere il massimo alla squadra. Non è che curo di più questa partita perché è la Pistoiese o perché sia un’altra squadra. Il lavoro si cerca sempre di farlo al massimo, a volte viene bene, a volte meno. L’importanza della partita va a prescindere dal fatto che Riolfo è l’ex della Pistoiese. È solo Fermana-Pistoiese e non ha altri significati. È una gara importante per i punti che dovrà conquistare la Fermana, per la situazione di classifica e per tutto quello che ne consegue. La valutazione della Pistoiese andrà fatta a 360 gradi, andando poi ad affrontare nel dettaglio le situazioni individuali, capendo dove si potrà far male».

La rete siglata dal bomber Marchi nella trasferta di Teramo

Parlando delle caratteristiche tecniche del prossimo avversario, il mister definisce così la Pistoiese: «È una squadra che ha una sua identità ben precisa di calcio. Mister Sassarini è un allenatore con principi precisi, che fa giocare la sua squadra partendo dalla costruzione dal basso, con bravi palleggiatori e giocatori ottimi ad attaccare la profondità. La squadra sa attaccare con vari giocatori e ripiegare molto bene in difesa. Fisicamente la Pistoiese sta ritrovando la condizione migliore dopo un inizio stentato, dovuto probabilmente ad un ritardo nella preparazione a causa del ripescaggio. Dalla mia Fermana mi aspetto quello che sta già facendo, nel suo percorso di crescita e di miglioramento, e soprattutto di continuare su determinati principi, senza abbassare mai la guardia. Purtroppo capita a volte di sbagliare qualcosa a livello individuale e di reparto, errori che poi sono facili da recuperare. A Teramo sono capitate una grande mole di occasioni, mai come in questa stagione. Alcune sviste e la bravura dell’avversario in fase realizzativa, sono state determinanti ai fini del risultato. Gli applausi dei tifosi dimostrano che l’impegno mostrato dai ragazzi è stato capito. Sappiamo gli errori che abbiamo fatto ed abbiamo lavorato per migliorarli».

Designato intanto il direttore di gara del match. Sarà il signor Leonardo Mastrodomenico di Matera a dirigere la gara di domenica 14 novembra alle ore 14,30 al “Bruno Recchioni” Fermana-Pistoiese. Mastrodomenico, sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Marco Sicurello di Seregno e Daniel Caldirola di Milano. Quarto assistente Francesco Luciani di Roma 1.