Calcio, Fermana: pareggio a reti bianche sul terreno della Viterbese

L’importante era far punti, e la Fermana c’è riuscita ancora una volta. Nascondeva molte insidie la gara di Viterbo contro l’ultima della classe. Si poteva magari provare a fare qualcosa di più per centrare il primo colpaccio esterno che manca ancora ai ragazzi di Riolfo, ma il primo obiettivo era giustamente non prenderle.

In una gara ricca di agonismo per tutti i 90 minuti, i padroni di casa hanno esercitato un predominio nel possesso palla senza mai andare però troppo vicini alla rete, rendendosi pericolosi con una conclusione dalla distanza di Murillo e due conclusioni di Iuliano, su cui Ginestra ha fatto sempre buona guardia. Nella ripresa Fermana più ordinata, subito pericolosa con una girata di Blondett che trova però sulla traiettoria Cognigni che stoppa la palla. Poi è Mordini a rendersi pericoloso, ancora senza successo. Le squadre continuano a lottare, soprattutto a centrocampo, annullandosi alla fine. Nel finale, arriva anche un salvataggio di Sperotto su un’uscita di Ginestra, che evita un’ingiusta beffa ai gialloblù.

Soddisfatto il tecnico Giancarlo Riolfo a fine gara, che ha sottolineato l’importanza del punto conquistato: «Portiamo a casa questo punto voluto e cercato. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, soprattutto nel primo quarto d’ora dove i nostri accorgimenti che avevamo studiato, sono venuti meno. Abbiamo poi cambiato sistema di gioco e ci siamo messi un po’ meglio controllando la gara nel secondo tempo, senza soffrire più di tanto, cercando di ripartire trovando delle situazioni per poter vincere la partita. Anche se la Viterbese è ultima in classifica ha uomini di qualità che possono far male in qualsiasi momento. I punti in palio erano pesanti e devo dire che i ragazzi hanno fatto bene, lavorando con lo spirito necessario per uscire con dei punti da questo campo. Possiamo migliorare ancora, soprattutto in situazioni propositive. Sono contento di quello che si è fatto nella mia gestione. Non era semplice, la squadra era in difficoltà. I ragazzi hanno lavorato bene, sudandosi tutti i punti fatti».

Viterbese-Fermana, le squadre al centro del campo prima dell’inizio del match (Foto Uff. Stampa Fermana)

Questo il tabellino:

VITERBESE-FERMANA 0-0

VITERBESE (4-3-3): Bisogno; Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Megelaitis, Iuliano (29’ st Foglia); Volpicelli (43’ st Marenco), Capanni, Murilo. All. Punzi

FERMANA: (3-4-1-2): Ginestra; Blondett, Urbinati, Sperotto; Rossoni, Mbaye, Graziano (41’ st Scrosta), Mordini; Frediani (15’ st Pannitteri); Marchi, Cognigni (34’ st Bolsius). All. Riolfo

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri

NOTE: ammoniti Mordini, Cognigni, Mbaye, Megelaitis. Espulso Murillo al 41’ st.