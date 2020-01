Calcio, una Fermana tutta nuova a caccia di punti preziosi nel derby di San Benedetto

Sarà una Fermana con tante novità quella che si appresta a scendere allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto nel derby del campionato di calcio di LegaPro che, anche se non varrà un’intera stagione, avrà in palio punti importantissimi. Il match si giocherà lunedì 3 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmesso in diretta su Rai Sport.

Sono arrivati in casa Fermana tre nuovi innesti di gran spessore. Dopo l’arrivo del centrocampista Bertagnoli, giovanissima promessa del Chievo, sono arrivati Andrea Bonetto, difensore, dal Vicenza, Samuele Neglia e Giuseppe Esposito, entrambi provenienti dal Bari, il primo attaccante, l’altro ancora un difensore.

Queste le prime parole di Andrea Bonetto: «La voglia di tornare a giocare e rimettermi in gioco è tanta. Non vedo l’ora di arrivare a Fermo, sono pronto fin da subito. Un contatto c’era stato con la società anche in precedenza ma non si era concretizzato, ora è arrivato il momento giusto ed eccomi qui. La Fermana da avversario è stato sempre un osso duro, fin dall’anno scorso. Quest’anno ho visto una squadra molto solida, difficile da affrontare: è arrivato un pareggio ma l’impressione è stata quella di una squadra con grandi attributi».

Questo invece il pensiero dell’altro acquisto Samuele Neglia: «Sono pronto e molto determinato per questa nuova esperienza. Sicuramente la mia professionalità non cambia mai e do sempre il massimo in ogni momento e in ogni occasione: questo è lo spirito con cui da sempre affronto questa professione. Vengo a Fermo con grande entusiasmo, con la voglia di fare benissimo per la squadra e per l’ambiente. Non ho mai giocato da queste parti, vengo in una parte d’Italia nuova per me. Devo però dire che conosco bene Luca Cognigni che me ne ha parlato benissimo e quindi non vedo l’ora di iniziare. Darò il massimo e metterò a disposizione la mia professionalità per questa squadra e per raggiungere l’obiettivo della società».

Dunque una Fermana che con rinnovato entusiasmo è pronta a tuffarsi in questo finale di stagione con la consapevolezza di potersi tirare fuori definitivamente dalla zona calda e portare a casa non solo buone prestazioni, ma punti importanti.