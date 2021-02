Calcio, la Fermana fa suo il derby con la Samb. Decisivo ancora Neglia, su di rigore

FERMO – C’era molta attesa nel derby tra Fermana e Samb, giunto in un momento molto buono per entrambe le formazioni che, grazie al cambio della guida tecnica, hanno trovato smalto e ripreso a marciare, ognuna verso i propri obiettivi.

Al “Recchioni” le squadre hanno dato vita ad un match vibrante, dall’alto profilo agonistico, che ha visto, alla fine, prevalere i padroni di casa che hanno confermato la grande solidità già fatta vedere nelle ultime gare. La Samb, che negli ultimi giorni ha visto la cessione del bomber Manuel Nocciolini e l’arrivo di Mattia Lombardo, figlio d’arte (il padre Attilio è stato grande protagonista con le maglie di Cremonese, Sampdoria e Juventus), si è dimostrata comunque avversario di alta qualità, che non ha capitalizzato quanto di buono espresso.

La Fermana, scesa in campo oggi con la maglia del centenario, si è resa per prima pericolosa con un tentativo di Cognigni, senza fortuna. Poi si è fatta viva la Samb con due conclusioni, prima con Di Pasquale, poi con Botta, sempre pericoloso. La gara si è sbloccata ad inizio ripresa, al 48’, quando Cognigni è stato steso dall’estremo difensore rossoblù Nobile. Rigore che l’arbitro Marini di Trieste ha concesso senza esitazioni, e Neglia, sempre freddo, ha trasformato, realizzando la sua ottava rete personale. La Samb ha provato a reagire subito con D’Angelo, già decisivo sabato a Gubbio, che ha sfiorato il pareggio. Rossoblù ancora vicini al pareggio nel finale con D’Ambrosio, ma è il portiere gialloblù Massolo, che oggi ha sostituito Ginestra, squalificato, a compiere il miracolo, e regalare una vittoria preziosissima alla Fermana, confermatasi “bestia nera” della Samb, dopo l’exploit della scorsa stagione al “Riviera delle Palme”.

Fermana-Samb, il momento del fischio di inizio

Questo il tabellino della gara:

FERMANA – SAMB 1-0

FERMANA (4-4-2): Massolo; De Pascalis, Manetta, Scrosta, Sperotto (1’ st Mordini); Iotti, Urbinati, Graziano, Neglia (40’ st Bonetto), D’Anna (15’ st Palmieri), Cognigni. All.Cornacchini

SAMB (3-4-2-1): Nobile; Biondi, D’Ambrosio, Di Pasquale (28’ st Liporace); Fazzi (43’ st Mehmetaj), Angiulli, D’Angelo (43’ st Lombardo), Trillò (13’ st Padovan), Botta, Chacon (13’ st Bacio Terracino), Lescano. All.Zironelli

ARBITRO: Marini di Trieste

RETI: 48’ st Neglia

NOTE: ammoniti Manetta, Urbinati, Botta, De Pascalis, Cognigni. Espulso Botta per doppia ammonizione. Allontanato mister Cornacchini dalla panchina. Recupero 0’ + 4’

Mister Cornacchini, al termine del match, ha elogiato i suoi: «Questi 3 punti valgono tanto. Il derby è sempre una partita complicata. La Sambenedettese è un’ottima squadra, con giocatori di grande qualità, lo sapevamo. Ormai si è creata una mentalità forte, si lotta su ogni pallone. Questo mi rende molto felice. È una vittoria sofferta, complicata, ma meritata. Siamo sulla strada giusta, ma il cammino è ancora lungo».

La festa nel dopo gara nello spogliatoio gialloblù

Queste invece le parole dell’allenatore ospite, Zironelli: «È stata una partita maschia, sporca, dura sin dall’inizio, con pochi spazi, in un campo un po’ più piccolo del solito, in cui è stato difficile trovare delle combinazioni. Dovevamo stare più attenti, eravamo troppo nervosi e non siamo rimasti tranquilli come altre volte. Le nostre occasioni le abbiamo comunque avute. La Fermana ha fatto gol su rigore, senza quasi mai tirare in porta. Comunque non eravamo i soliti, ci hanno fatto innervosire e noi ci siamo cascati. Questo non deve naturalmente succedere. Inutile comunque star lì a recriminare, non serve a niente. Pensiamo alla prossima gara di domenica».