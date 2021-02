Ancora movimenti di mercato in entrata e in uscita nelle ultime battute di questa finestra di mercato. Si va pian piano delineando la rosa definitiva di mister Cornacchini

FERMO – Dopo l’ottimo pareggio conquistato con la prima della classe, il Südtirol, continuano i movimenti di mercato in casa canarina. Dopo gli arrivi di D’Anna, Graziano e Intinacelli, accompagnati dalle partenze di Persia, Raffini, Diop, Isacco ed Esposito, la Fermana si è assicurata le prestazioni dell’attaccante Davide Cais e del jolly Redi Kasa. Da registrare anche due nuove partenze; la prima riguarda Luigi Liguori, che passato al Lecco, l’altra, ha visto Valerio Labriola rientrare al Napoli.

Davide Cais, acquisito a titolo definitivo sino al termine della stagione, con opzione per il secondo anno, proviene dalla Carrarese. Classe 1994, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, vanta una lunghissima esperienza in serie C con oltre 150 gare giocate, vestendo le maglie di Carrarese, Arzignano, Pontedera, Gubbio e Reggiana.

L’ex parmense Redi Kasa, appena approdato a Fermo

Il giovane Redi Kasa invece arriva a Fermo con la formula del prestito, fino al prossimo 30 giugno, dal Parma. Classe 2001, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile parmense con il quale ha svolto l’intera trafile per un totale di 54 presenze con 10 gol e tre assist tra Primavera e Under 17. Kasa è elemento duttile, capace di ricoprire diversi ruoli sia a centrocampo che in attacco.

Se ne vanno invece, come detto, Liguori e Labriola, per trovare magari quello spazio che non sono riusciti ad avere in questa stagione alla Fermana. Gli ultimi due arrivi, certamente di spessore, vanno non solo a rinfoltire la rosa di mister Cornacchini, che nei giorni scorsi aveva visto molte partenze, ma anche ad aumentare ancora il suo tasso tecnico, in una seconda parte di stagione che si annuncia, come sempre, molto dura e difficile. Il pareggio di sabato lascia naturalmente ben sperare, ma guai ad abbassare la guardia, come più volte sottolineato anche dal mister. La Fermana ha dimostrato, dall’arrivo del nuovo allenatore, di essere attualmente squadra compatta e difficile da affrontare. Ora, neanche il tempo di rifiatare che mercoledì arriva la gara attesissima con la Sambenedettese, un avversario che sta attraversando un momento di forma incredibile, che gli ha permesso di andare a vincere a Gubbio, addirittura in inferiorità numerica.

Un momento della gara Fermana-Südtirol, giocata sabato scorso

Designato intanto il direttore di gara del derby: sarà Nicolò Marini della sezione di Trieste a dirigere Fermana–Samb, in programma, come detto, mercoledì prossimo al “Recchioni”, alle ore 15:00. Unico precedente al “Recchioni”, il 5 ottobre 2014 in serie D con Fermana-Chieti 0-1. Marini sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Simone Biffi di Treviglio e Davide Conti di Seregno. Quarto uomo William Villa di Rimini.