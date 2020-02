Calcio, Fermana corsara al Riviera delle Palme. Sambenedettese ko

Il monday night di Serie C regala il derby marchigiano alla Fermana. La Sambenedettese di Mister Montero battuta 1-0 davanti ai propri tifosi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Il derby marchigiano del lunedì sera va alla Fermana. Vittoria esterna di grande importanza per i canarini che al Riviera delle Palme battono la Sambenedettese di Mister Montero per 1-0.

Nei primi 45 minuti è la Samb a fare la partita senza mai riuscire a trovare il guizzo utile per portarsi in vantaggio. I rossoblu, rivisitati con l’innesto di Rocchi e il ritorno del bomber Cernigoi, sono una presenza fissa nella prima frazione di gioco nella metà campo della Fermana.

Nel secondo tempo la Samb cala di intensità e permette alla Fermana di prendere campo e rendersi sempre più pericolosa soprattutto dopo l’ingresso in campo di Bacio Terracino e, proprio quest’ultimo, entra nell’azione del gol. Il lancio lungo per Terracino spinge all’uscita Massolo, che si allontana dall’area di rigore ma rilancia in modo impreciso. La palla arriva a Neglia, che da metà campo calcio direttamente nella porta sguarnita realizzando la rete dell’1-0.

Tre punti di grande importanza per la Fermana che sale così a quota 26 in classifica agganciando Vis Pesaro e Cesena a +2 dalla zona play-out occupata dal Ravenna. La Sambenedettese rimane al nono posto con 33 punti ma deve preoccuparsi degli ultimi risultati che l’hanno vista conquistare solo 2 punticini nelle ultime 4 partite.