Fermana, Cornacchini: «Gubbio formazione dai valori importanti. Non abbassare l’attenzione»

FERMO – In casa giallorossa, alla vigilia dell’importante trasferta di Gubbio, Cornacchini è tornato a parlare del momento che sta attraversando la sua squadra, vogliosa di tornare a far punti sul campo, dopo la sconfitta di domenica scorsa a Padova, e lo stop forzato causa neve, in occasione dell’ultimo match di sabato scorso con il Perugia. Queste le parole del mister della Fermana: «Il turno di stop forzato di domenica ha cambiato relativamente i nostri programmi, in quanto subito dopo il rinvio ci siamo allenati al “Pelloni” per mantenere sempre alto l’aspetto fisico e tecnico. Sappiamo dell’importanza del match che andiamo ad affrontare contro una squadra che ha lo stesso nostro numero di punti e possiamo definirlo come uno scontro diretto. Affrontiamo una squadra che ha valori importanti e che ha saputo rendere la vita difficile a chiunque, con elementi abituati anche a platee molto importanti come la massima serie. Un match complicato che va affrontato seguendo i nostri principi e le nostre peculiarità, sapendo bene che ogni momento della sfida sarà di importanza fondamentale».

Non giochiamo da dieci giorni, prosegue il mister, «è vero ma non ci sono problemi, sappiamo bene che le prossime gare sono molto importanti e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Il nostro compito è quello di affrontare ogni singola gara senza abbassare di un centimetro il livello di attenzione e concentrazione. Anche a Padova abbiamo dimostrato di tenere bene il campo contro squadre attrezzatissime e per noi la sfida come il Gubbio è da affrontare con approccio simile, valutando bene le singole difficoltà e guardando a come poter trovare i varchi giusti davanti».

Un momento dell’ultima gara persa dalla Fermana a Padova

Intanto, designato l’arbitro della gara. Sarà il signor Matteo Centi di Viterbo a dirigere Gubbio – Fermana in programma domani al “Barbetti” con inizio alle ore 17:30. Un solo precedente con la Fermana, nella stagione 2015/16 con la vittoria del Campobasso al “Recchioni” di Fermo 1-0, con gol di Alessandro. A coadiuvare il direttore di gara Veronica Martinelli di Seregno e Fabrizio Giorgi di Legnano. Quarto uomo il signor Marco Emmanuele di Pisa.